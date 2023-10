De Laurentiis, a Milano per una pazza idea di mercato | Vuole portarsi a casa il nuovo Pirlo

Il patron del Napoli sta per pescare il nuovo centrocampista a Milano, in arrivo il rinforzo che può alzare il livello della squadra di Rudi Garcia

Si sono affrontate in questo turno di campionato allo Stadio Armando Maradona il Napoli e il Milan, inseguitrici dell’Inter e della Juventus in una corsa Scudetto che si preannuncia più combattuta rispetto a quella della passata stagione, con il dominio incontrastato da parte dei partenopei guidati da Luciano Spalletti, poi divenuto commissario tecnico della Nazionale Italiana e chiamato a conquistare il pass per i prossimi Europei previsti in Germania a giugno 2024.

La squadra di Rudi Garcia ha confermato in larga parte il proprio organico ma ha cambiato modo di giocare, abbandonando il pressing asfissiante e la ricerca dello spettacolo per sposare uno spirito più attendista e meno spregiudicato.

Incognite difensive dovute alla partenza di Kim, che si è accasato al Bayern Monaco in Bundesliga, e con il sostituto Natan, scovato nel campionato brasiliano, che deve ancora dimostrare di essere un sostituto all’altezza.

Il reparto che sembra però soffrire di più questa nuova impostazione tattica, dovuta alla filosofia diversa dell’allenatore francese, è il centrocampo con gli interpreti abituati a giocare a tutto campo e a far girare la palla invece di rubarla agli avversari.

Il Napoli su Stefano Sensi, il possibile acquisto low cost per la mediana

In particolare non sta ripetendo le eccellenti prestazioni della passata serie A Lobotka che sembra non essersi adattato agli schemi di Rudi Garcia. Potrebbero arrivare presto panchine per il forte incursore della mediana partenopea ma soprattutto voci di una possibile cessione.

Nel frattempo il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis cerca di correre ai ripari e avrebbe individuato in Stefano Sensi il profilo più adatto per un ruolo così nevralgico in mezzo al campo. Il regista italiano è tornato all’Inter dopo un positivo anno a Monza ma non sta trovando molto spazio nella squadra di Simone Inzaghi, il che renderebbe fattibile quest’operazione già nella finestra invernale di calciomercato a gennaio.

L’attacco napoletano orfano di Osihmen, i sostituti momentanei

In attacco l’assenza di Victor Osihmen, infortunatosi nell’ultimo impegno con la sua Nigeria, costringe Rudi Garcia a puntare a rotazione su Raspadori e su Simeone, con il primo che al momento è preferito e più utilizzato.

Sta tornando allo stato di forma della passata stagione invece il gioiellino georgiano Kvara, su di lui le aspettative restano sempre alte date le indiscusse qualità tecniche.