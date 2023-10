Lo hanno notificato ad Allegri | Risolto il mistero dell’assenza shock: torna già alla prossima

Massimiliano Allegri ha ricevuto la notizia poco fa. Il calciatore si è allenato in gruppo e sarà a disposizione per le prossime partite.

La sfida contro l’Hellas Verona di Marco Baroni in programma stasera non dirà sicuramente se la Juventus di Massimiliano Allegri potrà ambire veramente allo scudetto, ma certamente fornirà al tecnico toscano indicazioni importanti che potrebbero rivelarsi fondamentali nel corso della stagione.

Una stagione che, sebbene priva di coppe europee, si è già messa in salita per la squadra bianconera, costretta a fare a meno di Paul Pogba, risultato positivo ai controlli antidopoing, e Nicolò Fagioli, squalificato per la vicenda calcioscommesse che lo ha visto protagonista recentemente.

Due assenze pesanti, quelle dei due centrocampisti, che costringeranno Max Allegri a fare di necessità virtù almeno fino a gennaio quando la società, molto probabilmente, dovrebbe intervenire sul mercato per far fronte alla penuria, soprattutto nella zona centrale del campo, con la quale sta facendo i conti ormai da tempo l’ex allenatore del Milan.

Un allenatore che, da quando è tornato sulla sponda bianconera del Po nel 2021, non ha mai potuto contare veramente su quelli che dovevano essere gli uomini in più della sua Juventus: da Pogba praticamente sempre indisponibile, passando per quel Chiesa mai recuperato davvero dopo l’infortunio al ginocchio del gennaio 2022, fino all’evanescente e discontinuo Di Maria la scorsa stagione, sono infatti vari i problemi a cui ha dovuto mettere una toppa il tecnico classe ’67 nel corso di questi due anni.

Finalmente una buona notizia: il giocatore ha completamente recuperato

Tra giocatori che purtroppo hanno già visto concludersi anticipatamente la propria stagione, chi per infortunio, chi per situazioni che nulla hanno a che vedere col rettangolo verde, c’è anche chi, fortunatamente, potrebbe presto riassaporare il giusto del campo nelle prossime settimane.

Giocatori che, rientrati in gruppo dopo gli infortuni dei mesi scorsi e quindi ancora a secco di presenze nel massimo campionato italiano, potrebbero finalmente trovare spazio nelle rotazioni dei propri allenatori, pronti a mandarli in campo già a partire dal prossimo weekend.

Fiorentina, Italiano riabbraccia Mina: il colombiano potrebbe giocare contro la Juventus

Reduce dal reboante 6-0 rifilato ai modestissimi serbi del Cukaricki, nella terza giornata della fase a gironi di Conference League, la Fiorentina ha annunciato mediante i propri canali ufficiali, il ritorno in gruppo del difensore colombiano, Yerry Mina.

Fermo ai box da metà settembre a causa di un infortunio muscolare rimediato durante la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 tra il Cile e la sua Colombia, il classe ’94 sarebbe infatti tornato finalmente a disposizione di Vincenzo Italiano che, salvo sorprese, non dovrebbe comunque rischiarlo lunedì sera contro Lazio. Più probabile una sua convocazione per il match casalingo della settimana prossima contro la Juventus.