UFFICIALE: dal Genoa alla panchina più prestigiosa d’Europa | È successo tutto in una notte

Risveglio sorprendente per l’ex Genoa, dai rossoblu si trova sulla panchina di uno dei club più prestigiosi d’Europa, oggi in piena crisi

Dopo un anno di purgatorio in Serie B il Genoa è tornato nella massima serie italiana, merito soprattutto di mister Alberto Gilardino che ha traghettato i rossoblu, che si trovavano a metà classifica, fino al secondo posto che ha significato promozione diretta senza passare dalla lotteria dei playoff con tutte le insidie conseguenti. Un grande risultato che ha significato riconferma per l’ex bomber di Parma e Milan.

Genoa che in queste prime dieci partite di campionato ha sorpreso gli addetti ai lavori per il gioco proposto, raccogliendo forse meno di quanto avrebbe meritato, con undici punti in classifica che la tengono comunque lontano dagli ultimi tre posti.

L’obiettivo resta quello di una salvezza tranquilla ma le ambizioni del club sono destinate ad aumentare, soprattutto se dovessero essere confermati giocatori che stanno stupendo con le loro prestazioni, dall’islandese Gudmunsson a Dragusin e il portiere Martinez.

Giusto mix di giovani ed esperienza, con un mercato che non ha stravolto la rosa della passata stagione ma l’ha migliorata, con l’inserimento di Malinovsky e Messias a centrocampo e con Retegui degno sostituto di bomber Coda, trascinatore a suon di reti alla promozione in Serie A.

L’ex Genoa Van’t Ship nuovo allenatore dell’Ajax

Sorpresa per un ex giocatore del Genoa. John Van’t Ship è il nuovo allenatore dell’Ajax. I Lancieri sono ultimi in classifica in Eredivisie e hanno deciso di cambiare panchina, affidandosi all’olandese che resterà fino al termine della stagione.

Decisiva la sconfitta di questo weekend di campionato nel big match contro il PSV. Anche in Europa League il passaggio del turno è a rischio dopo il ko di giovedì scorso in Inghilterra contro il Brighton di Roberto De Zerbi.

L’Ajax e questo inaspettato momento di crisi

Momento davvero delicato per il nobile club olandese, abituato a posizioni ben diverse e a lottare per il titolo nazionale. Basti pensare all’importante cammino europeo di poche stagioni fa, quando arrivò fino alle semifinali di Champions League eliminando anche la Juventus.

In questi anni l’Ajax è stata una palestra di giovani talenti, poi venduti a caro prezzo ai top club europei ma adesso è tempo di rimboccarsi le maniche e ridimensionarsi.