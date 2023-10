In tribuna a tempo indeterminato | Mourinho depenna il suo top player: sorpresa tra i convocati

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha sorpreso con le sue scelte tecniche, per il big match di Serie A ha lasciato fuori il suo top player.

Josè Mourinho si è sempre contraddistinto per essere croce e delizia delle squadre e delle società con cui ha lavorato. La sua forza comunicativa ha spesso prevalso sulle qualità di gioco che riusciva a imprimere, con le doti da motivatore a sopperire idee tecniche che lo rendono fautore di tattiche difensivistiche rispetto a dominare le partite con il possesso palla.

Il catenaccio ha portato i suoi frutti con molti club. Encomiabile nei cammini europei con l’Inter e la Roma delle scorse due stagioni, con alcune partite epiche del reparto arretrato che, chiuso a riccio, ha difeso il risultato e si è qualificato al turno successivo di coppa.

Il tecnico portoghese, insieme al mister della Juventus Massimiliano Allegri, è tra i più tradizionalisti e propensi al risultato piuttosto al gioco spumeggiante da proporre ai tifosi, e le società continuano ad appoggiarli in questo.

Non sono mancate discussione accese con il gruppo spogliatoio, con critiche aspre nei confronti della rosa quando sono arrivate sonore sconfitte e prestazioni nettamente insufficienti, come nella disfatta contro il Bodo Glimt quando la Roma subì ben sei reti in una sola partita.

José Mourinho lascia a casa Dybala, per lui condizione da ritrovare

Nel big match della decima giornata di campionato José Mourinho ha sorpreso lasciando a casa Paulo Dybala. Il top player argentino non è rientrato tra i convocati per la gara a San Siro contro l’Inter per non correre inutili rischi in vista dei successivi impegni della Roma, compreso il sentito derby capitolino di metà novembre.

A fare coppia con Romelu Lukaku è Andrea Belotti, due giocatori simili ma che non si ostacolano e con la loro fisicità e senso della posizione sono un pericolo costante per le difese avversarie.

Dybala, il rientro a breve dopo l’infortunio subito a Cagliari

Dybala è rimasto infortunato nel primo tempo di Cagliari, nella vittoriosa trasferta dei giallorossi contro i sardi allenati da un vecchio cuore romanista come Claudio Ranieri. C’era apprensione per il riscontro medico ma lo stop è stato più breve del previsto.

Un giocatore della classe di Dybala è sempre prezioso per la Roma ma la decisione di Mourinho va compresa data la fragilità del talento ex Juve.