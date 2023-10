Clamoroso ribaltone per il Pallone d’Oro | Lo conferma direttamente France Football: non è di Messi

Clamorosa rivelazione fatta direttamente da France Football: molti sono stati frettolosi a decretare la vittoria di Messi del Pallone d’Oro.

Messi e il Pallone d’Oro: un connubio che esiste da esattamente 14 anni, da quel fatidico anno 2009 in cui Leo mostrò al mondo di che pasta era fatto, vincendo la Champions League a Roma contro il rivale di sempre Cristiano Ronaldo.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021: queste le annate che hanno visto il trionfo della Pulce nell’unica competizione individuale degna di nota nel mondo del calcio. Alcune edizioni non sono state esenti da polemiche, come ad esempio quella del 2010 in cui, a detta di molti, sarebbe stato opportuno premiare i vincitori di Champions League e Mondiale.

Ne sanno qualcosa Wesley Sneijder e Andrès Iniesta, rispettivamente campione d’Europa con l’Inter e vincente di Sudafrica 2010 (proprio contro l’orange dell’ex numero 10 nerazzurro).

Oppure Robert Lewandowski, che nel 2020-21 mise a segno l’impressionante numero di 48 gol in tutte le competizioni e una Champions League in bacheca, senza entrare neanche per un attimo nella lotta al settimo Pallone d’Oro vinto dal capitano dell’Argentina.

La situazione attuale: alle 20.30 si decreta il vincitore

Leo Messi viaggia spedito verso il suo ottavo premio in carriera, polverizzando il suo stesso record che probabilmente deterrà a lungo negli almanacchi di questo sport. Questa l’indiscrezione che viene riportata da circa un mese su tutti i social e media: decisiva sarebbe stata la vittoria del Mondiale 2022 in Qatar, trascinata dalle sue illuminanti giocate.

E così i rivali rimarrebbero ancora una volta a bocca asciutta: parliamo in particolare di Erling Haaland e Kylian Mbappè. Il primo è reduce da una stagione sensazionale, avendo trionfato in tutte le competizioni segnando 52 gol in 53 presenze con gli Sky Blues. Il secondo non è stato da meno, e la sua tripletta in finale Mondiale (proprio contro Messi) è già leggendaria.

Messi già vincente? Non è detta l’ultima parola

Il Pallone d’Oro 2023 non è di Leo Messi. Per lo meno, non lo è ancora: secondo quanto riportato da Vincent Garcia, caporedattore di France Football, i giochi non sono ancora decisi e toccherà aspettare le 20.30 prima di sapere il nome definitivo che sarà scritto sui libri di storia.

Ancora una piccola speranza per i rivali di Leo, che hanno ancora una chance per sollevare al cielo il primo Pallone d’Oro della loro carriera.