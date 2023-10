Un altro ‘Maldini’ a San Siro | Il comunicato ufficiale del Milan è da brividi, la storia si ripete

Il comunicato del Milan parla chiaro. Senza lasciare spazio a fraintendimenti, il club rossonero ha preso la sua decisione. La storia dei Maldini si ripete.

Messa in archivio la pesante sconfitta esterna di mercoledì sera sul campo del Paris Saint Germain, che ha fatto seguito a quella interna altrettanto pesante rimediata domenica scorsa contro la Juventus, il Milan di Stefano Pioli torna con la testa al campionato che, in occasione della decima giornata, lo vedrà in scena a Napoli, domenica alle 20.45, contro la rigenerata formazione azzurra guidata da Rudi Garcia.

Una sfida, quella contro i partenopei, che se da un lato servirà al Diavolo per provare a mettersi subito alle spalle questa mini crisi, dall’altro ha visto ruotarle attorno vicende extra campo riguardanti l’area dirigenziale del club rossonero.

Un’area dirigenziale che, rimasta già orfana di quel Paolo Maldini che tanto bene aveva fatto durante il suo mandato durato cinque anni (prima sotto la gestione Elliott e poi sotto quella di RedBird Capital Partners), si prepara a dire addio a un altro pezzo da 90 che ha contribuito e non poco al ritorno della società meneghina sul tetto d’Italia e tra le grandi d’Europa.

A distanza di cinque anni dal suo approdo all’ombra rossonera della Madonnina, il dirigente in questione, esattamente come il poc’anzi menzionato Maldini, è infatti pronto a seguire la strada tracciata amaramente da quest’ultimo lo scorso giugno.

Milan, si cambia: lo Chief Revenue Officer rossonero va al Chelsea

Manca ancora l’ufficialità, ma sembra ormai cosa fatta: Casper Stylsvig e il Milan si dicono addio. Dopo cinque anni passati al servizio del club milanese, il dirigente danese si prepara a tornare in Inghilterra dove aveva già lavorato per Manchester United e Fulham.

Un ritorno in terra d’Albione, precisamente a Londra, dove ad attenderlo c’è il Chelsea del patron Todd Boehly che, desideroso di ritornare subito grande dopo una stagione 2022-2023 a dir poco pessima, è pronto ad offrirgli il ruolo di Chief Revenue Officer, già ricoperto più che egregiamente al Milan.

Milan, perso Stylsvig: la palla passa a Maikel Oettle e Tania Moreno

Prossimo al passaggio al Chelsea, il ruolo di Casper Stylsvig, che al Milan ha collaborato al lancio di “The Studios: Milan Media House ” e al raddoppio dei ricavi commerciali grazie alle tantissime partnership formalizzate, verrà preso, molto probabilmente, da due figure dirigenziali già presenti in società.

Due dirigenti, rispondenti ai nomi di Maikel Oettle e Tania Moreno che, attualmente all’interno del club nelle rispettive vesti di Chief Commercial Officer e Chief Marketing Officer, saranno chiamati a non far rimpiangere il dirigente danese ormai a un passo dal ritorno in Inghilterra.