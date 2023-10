Ausilio, non hai mai dimenticato Sneijder | Ecco perchè ha bloccato il suo erede dall’Olanda

Piero Ausilio prova a piazzare un altro colpo in Olanda a distanza di anni da quando portò a Milano Sneijder, ecco il suo possibile erede

L’Inter del triplete, con Josè Mourinho in panchina, era una squadra formata da assoluti fuoriclasse e giocatori capaci anche di sacrificarsi per il gruppo, come Samuel Eto’o che si adattò anche come terzino in alcuni momenti delicati di partite decisive per la conquista della Champions League, vinta poi battendo in finale a Madrid il Bayern Monaco grazie alla doppietta di bomber Diego Milito.

I nerazzurri sono andati vicini a ripetere l’impresa del 2010, sfumata a causa di episodi sfortunati nella finale giocata alla pari lo scorso 10 giugno contro la corazzata Manchester City di Pep Guardiola.

In questo inizio di stagione l’Inter è partita sulla falsariga del finale della precedente, conquistando la vetta in Serie A frutto di cinque vittorie consecutive e un percorso con pochi passi falsi, se non quelli con Bologna e Sassuolo a San Siro.

Nel girone di Champions League sette punti raccolti nelle prime tre partite, frutto di due vittorie casalinghe, contro il Benfica e il Salisburgo, e il pareggio arrivato in extremis sul campo degli spagnoli della Real Sociedad.

L’Inter alla ricerca di un trequartista, arriva dall’Olanda come Sneijder?

Nel 2010 l’Inter giocava con il trequartista e Simone Inzaghi, che al momento sta giocando con il 3-5-2, sarebbe intenzionato a rivisitare il suo modulo, passando ad un 34-1-2. Per farlo serve un interprete letale in quella zona del campo, un giocatore della classe di Wesley Sneijder.

Ausilio riuscì a portare a Milano dal Real Madrid e i suoi colpi sono ancora nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri. Per questo motivo il direttore sportivo dell’Inter vorrebbe regalare a Inzaghi il suo possibile erede, l’olandese Dani De Wit.

Il cambio di modulo possibile soluzione per mister Simone Inzaghi

Il suo approdo ad Appiano Gentile consentirebbe di avere più alternative in mezzo al campo e di cambiare modulo a seconda dell’avversario e del momento della partita.

Intanto Marcus Thuram e Lautaro Martinez continuano a garantire un’importante media realizzativa e prestazioni di alto livello, anche se la mancanza di ricambi alla lunga potrebbe farsi sentire. Il rientro di Marko Arnautovic non è lontano, potrebbe migliorare la situazione e far tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente nerazzurro.