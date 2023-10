Altro terremoto a Torino: mal di pancia dallo spogliatoio | Allegri basito, sempre tutto contro di lui

Piove sul bagnato in casa Juventus, altra notizia che crea panico all’interno dello spogliatoio bianconero, ecco cosa è successo

L’ultimo anno è stato drammatico per la Juventus. Se il campo ha visto una squadra reagire con prontezza e orgoglio alle vicende extrasportive, conquistando il terzo posto nella passata Serie A e iniziando in modo positivo l’attuale campionato, che vede i bianconeri a due punti dall’Inter capolista, la società è stata soggetto di notevoli cambiamenti.

Prima la squalifica ad Andrea Agnelli con il cambio dirigenziale, poi l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, artefice con le sue intuizioni di costruire la rosa che ha regalato dopo 33 anni lo Scudetto a una piazza calda come Napoli.

Quest’ultimo non ha potuto fare grandi cose nel mercato estivo data la scarsa liquidità economica dei bianconeri, esclusi dalle competizioni europee dalla sentenza UEFA e chiamata a un ridimensionamento.

Recenti invece le squalifiche inflitte a due giocatori chiave del centrocampo di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Paul Pogba, risultato positivo all’antidoping, e Nicolò Fagioli, che ha ammesso di soffrire di ludopatia.

Isak Hien sfida la Juventus con il suo Verona

Richiesto da Atalanta e Torino nello scorso mercato estivo, Isak Hien è rimasto all’Hellas Verona che domani sera gioca sul campo della Juventus. Intanto il difensore svedese sta trattando il prolungamento del contratto col club veneto, la cui scadenza è prevista per giugno 2026.

Una sfida da non sottovalutare per la Juventus, chiamata a dare continuità di risultati dopo la pesante vittoria a San Siro contro il Milan e ad approfittare di possibili passi falsi delle rivali, reduci dalle Coppe durante la settimana e impegnate in due big match come Inter-Roma e Napoli-Milan.

La Juventus e il centrocampo da rinforzare dopo le squalifiche

Il blitz contro i rossoneri ha dato entusiasmo all’ambiente che vuole puntare in alto e non accontentarsi del quarto posto, obiettivo minimo prefissato a inizio stagione. La rosa della Juventus non ha niente da invidiare a quella delle altre contendenti per il titolo nazionale e il mercato invernale potrebbe regalare qualche rinforzo.

Il centrocampo è il reparto che necessita maggiormente di nuovi innesti, data l’assenza per tutto il resto della stagione di Pogba e di Fagioli. Il primo acquisto potrebbe essere Samardzic che sta fornendo prestazioni di livello in un’Udinese che fa fatica ad ingranare e che ha da poco cambiato allenatore.