Pioli, le brutte notizie non sono finite | Theo Hernandez verso lo stop definitivo

Brutte notizie per il Milan, uno dei giocatori imprescindibili della difesa, Theo Hernandez, è costretto allo stop, ecco la drastica decisione

Momento delicato per il Milan. Il rientro dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali vedeva i rossoneri affrontare due sfide difficili ma molto importanti dove sono arrivate due sconfitte. Prima domenica nel big match della nona giornata di campionato a San Siro è arrivata la Juventus che ha visto grazie alla fortunosa rete dell’ex Manuel Locatelli.

Da lodare la prestazione dei rossoneri che sono stati in partita sino alla fine nonostante l’inferiorità numerica dalla metà del primo tempo a causa dell’espulsione di Thiaw. Sconfitta che è costata il primo posto in classifica, dato che l’Inter si è ripresa la vetta andando a vincere con agilità sul campo del Torino.

Mercoledì invece terza partita del girone di Champions al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain. Risultato finale che non ammette giustificazioni, una sonora sconfitta per tre reti a zero. Troppo superiori i francesi in ogni zona del campo e ultimo posto momentaneo per il Milan, data la vittoria del Borussia Dortmund sul campo del Newcastle.

Zero reti segnate in tre gare in Europa sono un campanello d’allarme da non sottovalutare, con il passaggio agli Ottavi che sembra adesso davvero complicato anche i rossoneri venderanno cara la pelle per sovvertire la classifica.

Da Theo Hernandez a Miranda, la fascia da sistemare per i rossoneri

Theo Hernandez è da alcune stagioni titolare fisso sulla fascia difensiva del Milan. Giocatore dotato di una corsa notevole e di qualità tecniche superiori alla maggior parte dei terzini in circolazione. La dirigenza ha intenzione di fare diversi investimenti nella finestra invernale di gennaio del calciomercato.

Manca un’alternativa al francese nel suo ruolo. In rosa al momento solo Florenzi che è adattato in quella zona del campo. Per questo motivo il nome di Juan Miranda si fa sempre insistente ed è diventato un obiettivo primario per i rossoneri che stanno pensando di fare un’offerta al Betis Siviglia per averlo in squadra già a gennaio, nonostante il contratto in scadenza a luglio e la possibilità di averlo a zero.

Serve una nuova punta, i nomi più papabili per gennaio

Resta la difficoltà di trovare la rete in gare contro avversari più blasonati. Per questo motivo arriverà un altro centravanti da alternare a Giroud, dato che Jovic non sta convincendo e Okafor non sembra pronto per sfide di tale caratura.

I nomi sul taccuino della dirigenza milanista sono Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille in Ligue1, e Taremi, a lungo trattato già quest’estate e in rottura con il Porto.