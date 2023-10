Fu il peggior nemico di Balotelli | Ora ha fatto una fine tristissima: licenziato dal club

L’ex nemico di Balotelli licenziato dal club. Memorabili gli scontri con Super Mario ai tempi dell’esperienza al City dell’ex Inter e Milan.

L’esperienza al Manchester City di Mario Balotelli non è sicuramente rimasta impressa nella mente e nei cuori dei tifosi dei Citizens. Acquistato per poco meno di 30 milioni di euro dall’Inter nell’estate 2010, Super Mario, sulla sponda celeste di Manchester, è infatti finito spesso al centro dell’attenzione più per le sue “balotellate” che per il suo rendimento in campo.

Voluto fortemente da Roberto Mancini, al tempo sulla panchina del City, che lo aveva lanciato all’Inter nella stagione 2007-2008, del classe ’90 si ricordano, come detto, soprattutto le vicende spiacevoli tanto sul rettangolo verde quanto al di fuori.

Dall’incidente del 28 agosto 2010 con la sua automobile (11 giorni dopo il suo arrivo in Inghilterra), passando per l’improbabile colpo di tacco durante una sfida estiva del luglio 2011 contro il Los Angeles Galaxy, fino al “Why always me” mostrato in seguito ad uno dei due gol rifilati al Manchester United nell’1-6 del 23 ottobre 2011, sono davvero tanti gli episodi che hanno visto protagonista Balotelli, nel bene e nel male, durante la sua prima esperienza in terra d’Albione.

Un personaggio dalle mille sfaccettature, l’attuale numero 99 dell’Adana Demirspor, che durante gli anni al Manchester City fu anche capace di guadagnarsi l’inimicizia di quel Joey Barton del quale si ricorda ancora oggi il “criminale” col quale Massimo Marianella lo etichettò in diretta televisiva in seguito all’espulsione rimediata durante la sfida tra il suo QPR e i Citizens, valevole per l’ultima giornata della Premier League 2011-2012.

Balotelli al veleno su Barton: “Nessun rispetto per lui, è un pezzo di m….“

Intervenuto in diretta su Twitch ai microfoni di TvPlay qualche settimana fa, Mario Balotelli ha parlato di quando durante Manchester City-QPR del 13 maggio 2012, gara decisiva per l’assegnazione del titolo di Campione d’Inghilterra, invitò l’allora centrocampista degli Hoops, Joey Barton a vedersela fisicamente con lui.

Un invito, successivo all’espulsione del classe ’82 per i colpi rifilati a Tevez e Aguero, che però non ebbe modo di concretizzarsi, fortunatamente, grazie all’intervento dei presenti che impedirono al capitano dei Rangers e all’attaccante del City di venire a contatto.

Barton, è già finita col Bristol Rovers: i Pirates si sbarazzano di lui

Con una carriera in panchina iniziata nel 2018-2019 alla guida del Fleetwood Town, Joey Barton non ha mai messo da parte il carattere fumantino che lo aveva contraddistinto durante i suoi anni da calciatore. Resosi spesso protagonista di episodi violenti anche nelle vesti di tecnico, l’ex City e QPR è stato esonerato, qualche ora fa, dal ruolo di allenatore del Bristol Rovers.

Sedutosi sulla panchina dei Pirates nel febbraio 2021, la società inglese avrebbe infatti deciso di sollevarlo dall’incarico a causa dei risultati deludenti conquistati in questo primo scorcio di stagione. Sedicesimo in classifica con 16 punti in League One, il club biancoazzurro dovrebbe rendere noto il nome del sostituto nelle prossime ore.