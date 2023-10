Garcia, è un miracolo: recuperato in extremis | Pronto a subentrare dalla panchina contro il Milan

Rudi Garcia tira un sospiro di sollievo: il giocatore parteciperà alla sfida contro il Milan in programma domenica sera. Anche i tifosi sorridono.

La vittoria esterna di martedì sera contro l’Union Berlino, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, ha portato nuove conferme al Napoli di Rudi Garcia. Una squadra, quella partenopea, che dopo le due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Fiorentina ha saputo rialzare subito la testa andando a vincere sia in casa del Verona sabato scorso che in quella dell’Union Berlino due giorni fa.

Due vittorie esterne preziosissime in cui si è rivisto quel Napoli che solo pochi mesi fa portava a casa il terzo scudetto della sua storia. Nonostante l’assenza di Osimhen, che dovrebbe tornare a metà novembre, la squadra dell’ex tecnico della Roma sembra infatti aver finalmente trovato la giusta quadra.

Nelle due sfide contro scaligeri e tedeschi ad attirare l’attenzione è stato sicuramente il georgiano Kvaratskhelia che, tornato ai livelli dello scorso anno, ha annichilito praticamente da solo le difese di veronesi e tedeschi. L’ex Rubin Kazan, autore di due prove superlative, sarà ora chiamato a dare seguito a quanto di buono fatto fin qui per aiutare il gruppo a confermarsi in zona Champions League e, perché no, rientrare nella lotta scudetto.

Con soli cinque punti di ritardo dall’Inter capolista, i partenopei hanno infatti tutte le carte in regola per tornare a lottare per la prima posizione. Domenica sera, all’ombra del Vesuvio, arriva il ferito Milan di Stefano Pioli che, uscito malconcio dalla sfida di Champions contro il Paris Saint Germain, proverà sicuramente a fare sua la partita per tenere a distanza proprio gli uomini del presidente De Laurentiis.

Napoli, Osimhen ancora out: neanche in tribuna contro il Milan

Se da un lato c’è un Napoli che, grazie alle due vittorie contro Verona e Union Berlino si è rimessa in carreggiata tanto in Serie A quanto in Champions League, dall’altro c’è un Victor Osimhen che, purtroppo per i partenopei, ne avrà almeno fino a metà novembre.

Fermo ai box a causa di una lesione di medio grado al bicipite femorale destro, l’attaccante ex Lille non sarà presente nemmeno in tribuna in occasione della sfida che, domenica alle 20.45, vedrà i suoi i suoi compagni affrontare il Milan di Stefano Pioli. Il classe ’98, infatti, stando a quanto riferito da Repubblica, sarebbe volato in Nigeria, con il permesso della società, per motivi familiari.

Napoli, buone notizie: Anguissa ci sarà contro il Milan

Rudi Garcia può sorridere: stando a quanto emerso in queste ore, contro il Milan potrebbe rientrare, seppur partendo dalla panchina, Frank Zambo Anguissa. Uscito anzitempo dalla sfida dell’8 ottobre contro la Fiorentina, a causa di un problema muscolare, l’ex Fulham avrebbe infatti buone chance di finire nella lista dei convocati per la sfida contro il Diavolo.

Centrale nei piani tattici dell’allenatore francese, il classe ’95 dovrebbe essere ancora sostituito da uno tra Elmas e Cajuste, con gli intoccabili Lobotka e Zielinski a completare ovviamente il trio di centrocampo. Possibile un suo impiego a partita in corso, ma è ancora presto per dirlo. Lo scopriremo domenica sera.