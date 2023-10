Clamoroso: scoppia lo ‘scandalo arbitri’ in Serie A | Stilato un dossier scottante, Rocchi trema

La storica società di Serie A ha fatto una lista dei torti arbitrali subiti fin qui e chiede rispetto mettendo in allarme la categoria arbitrale.

Quando nell’estate 2017 si decise di introdurre il Var in Serie A e nel mondo del calcio, si pensava che l’aiuto della tecnologia potesse spegnere definitivamente le polemiche relative agli arbitraggi, ai presunti errori in malafede, alla sudditanza psicologica ed alla mancanza di uniformità delle decisioni.

Si cominciò nella stagione 2017/2018 e si capì subito che così non sarebbe stato. Risale proprio in quella stagione, infatti, una delle polemiche più intense del calcio italiano recente, con quel famoso Inter-Juventus di fine aprile che assegnò praticamente lo scudetto ai bianconeri. In quella partita ci fu un secondo giallo abbastanza evidente per Pjanic, non visto e non dato.

I bianconeri vinsero poi 3-2 in rimonta e quel match scatenò infinite polemiche, non solo tra gli interisti, ma soprattutto tra i napoletani che, in quel modo, si videro sfumare la possibilità di scavalcare proprio la Juventus in classifica e persero 3-0 il giorno dopo a Firenze, abbandonando definitivamente ogni velleità di Tricolore.

Nel corso degli anni e delle stagioni la tecnologia Var ha fatto passi da gigante, è migliorata, è più chiara e, soprattutto sui fuorigioco e sui casi di gol-nogol, riesce a dare interpretazioni univoche e impossibili da contestare. Eppure, nonostante i passi in avanti, le polemiche non sono finite, anzi. Con la possibilità di correggersi grazie agli assistenti di Lissone e l’On-field review, l’eventuale errore dell’arbitro viene visto maggiormente di cattivo occhio rispetto al passato.

Dossier contro gli arbitri, tutti gli episodi contestati

In questa stagione, nonostante siano passate soltanto nove giornate di campionato, le polemiche non sono mancate, anzi sono state davvero tantissime. Quasi in ogni giornata ci sono stati episodi che hanno fatto discutere ed arrabbiare presidenti, dirigenti, allenatori e calciatori delle squadre che si sono sentite danneggiate da alcune decisioni arbitrali.

La squadra che sembra aver maggiormente da ridire sull’operato degli arbitri fin qui è il Genoa. I rossoblù hanno stilato un dossier con tutti gli arbitraggi, a loro dire, negativi collezionati fin qui e si dicono pronti a mostrarlo. I casi maggiormente contestati sono essenzialmente tre: il gol di Lucca in Udinese-Genoa; quello di Pulisic in Genoa-Milan e quello di Lookman in Atalanta-Genoa, ma c’è anche l’espulsione di Martin in Lecce-Genoa.

Dossier contro gli arbitri, i due episodi più clamorosi

In quest’ultimo episodio si discute il primo giallo refertato allo spagnolo che poi ne subisce un altro e viene espulso. Nella trasferta di Udine finita 2-2, invece, c’è un gol annullato a Gudmundsson in circostanze poco chiare, ma soprattutto il gol di Lucca del provvisorio 1-1. L’attaccante ex Ajax, secondo la società ligure, segna dopo aver spinto Vasquez. Le immagini sembrano mostrare che Lucca sposta il difensore rossoblu, ma le proteste sono inutili e l’arbitro assegna la rete.

Infine, gli ultimi due episodi. Sul gol di Pulisic, quasi al novantesimo e che dà poi la vittoria al Milan, si è detto di tutto e praticamente tutti hanno concordato che lo statunitense si aiuta con il braccio per stoppare la palla e poi scaricarla in rete. A Bergamo il caso è quasi simile, ma la decisione finale è opposta. Lookman segna da terra forse spingendo con la mano il pallone che va sul piede e sul successivo calcio batte Leali. L’arbitro Marinelli annulla, ma poi cambia idea dopo il lungo controllo al Var.