Mi hai ferito? E io ti compro | Per Sarri è stata una tragedia, Lotito intervenuto d’urgenza

I risultati non mancano, ma la Lazio non convince. Tra vittorie fantastiche e debacle clamorose, Maurizio Sarri ha chiesto l’intervento del presidente Lotito.

La sconfitta di ieri sera al De Kuip contro il Feyenoord di Arne Slot, nella terza giornata del Gruppo E di Champions League, ha messo leggermente in salita il cammino verso gli ottavi di finale della Lazio di Maurizio Sarri, ora terza in classifica nel raggruppamento dietro agli olandesi e all’Atletico Madrid.

Una squadra, quella biancoceleste, potremmo dire dai due volti; una squadra in grado di ottenere, prima di ieri sera, una serie di tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa, ma ancora incapace di acquisire quella mentalità da grande squadra che potrebbe fare la differenza tanto contro le squadre più forti quanto contro le cosiddette piccole.

Una mentalità che, purtroppo, i capitolini saranno chiamati a costruire dall’interno dal momento che anche il mercato estivo, eccezion fatta per Guendouzi e Kamada, non ha regalato nomi già affermati a Maurizio Sarri il quale, proprio per questo, avrebbe chiesto al presidente Lotito qualche rinforzo di spessore in vista della seconda parte di stagione.

Qualche rinforzo, magari in attacco, che possa dare non solo un cambio al non più giovanissimo e affidabile Ciro Immobile, ma anche e soprattutto rinnovata linfa a un gruppo il cui obiettivo, come lo scorso anno, è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League.

Lazio, va rinforzato il reparto offensivo: Sarri vuole un giovane attaccante

La pesante sconfitta in terra olandese contro il Feyenoord di qualche ora fa ha messo in evidenza alcune lacune presenti nella Lazio di Maurizio Sarri. Una squadra, quella del tecnico toscano, che, ancora alla ricerca di quella mentalità da grande squadra, sembra aver soprattutto bisogno di un attaccante che rinforzi, e perché no, ringiovanisca, un reparto avanzato ormai vecchio nei suoi uomini più importanti.

Visti i 30 anni e più di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Pedro, è infatti chiaro come la società capitolina abbia estremo bisogno di un centravanti di caratura internazionale al quale affidarsi per i prossimi cinque-sei anni. Un centravanti come il messicano Santiago Gimenez che, fresco giustiziere proprio dei biancocelesti con la maglia del Feyenoord, sarebbe il profilo ideale da mettere a disposizione di Maurizio Sarri.

Lazio, obiettivo Gimenez: sul messicano anche Milan, Chelsea, Arsenal e Tottenham

Punta di diamante del Feyenoord di Arne Slot, Santiago Gimenez è il nome attorno al quale, in queste ore, stanno sviluppandosi voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Rotterdam magari già a gennaio. Un attaccante, il messicano, balzato agli onori della cronaca grazie alla doppietta rifilata alla Lazio in Champions League ieri sera, finito nella lista dei desideri di molte squadre europee.

Valutato dal suo club, al quale è legato fino al 2027, tra i 40 e i 50 milioni di euro, per l’attaccante classe 2001 è infatti pronta a scatenarsi un’asta senza esclusioni di colpi alla quale, nonostante un forte interesse, non dovrebbero poter partecipare, vista la richiesta del club olandese, proprio la Lazio e il Milan le quali, di conseguenza, dovrebbero lasciare la faccenda nelle mani di Arsenal, Chelsea e Tottenham.