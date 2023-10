Scenario surreale: Lulic alla Roma? | Non è uno scherzo, viene per risolvere l’emergenza

Il nome ‘Lulic’ a Roma è sempre stato quello più divisivo: ecco perchè lo scenario che si sta delineando nella Capitale è da fantascienza.

La stracittadina di Roma è tra i derby più accesi e sentiti al Mondo. Due tifoserie calde che non smettono di supportare la propria squadra e la vittoria a volte vale una stagione ed è in grado di risollevare o abbattere gli umori di tutto l’ambiente. Sfide spesso combattute e ricche di reti di fronte a uno scenario splendido di pubblico allo Stadio Olimpico.

Un giocatore che è stato decisivo in alcuni derby del passato decennio è stato il bosniaco Lulic, che con la sua rete ha consentito ad esempio il trionfo dei biancocelesti nella finale di Coppa Italia della stagione 2012-2013 e consentito alla Lazio di staccare il pass per l’Europa League.

Dieci anni con la Lazio per il centrocampista che è stato imprescindibile per i tecnici che lo hanno allenato, da Vladimir Petkovic a Simone Inzaghi, in una mediana ricca di personalità e che ha aperto un ciclo che ha portato piazzamenti sempre importanti in classifica.

Nel 2021 il suo contratto non è stato rinnovato, più per volere della dirigenza targata Claudio Lotito che per decisione spontanea del giocatore, con un saluto doloroso a una piazza a cui ha dato tantissimo.

Lulic alla Roma, l’ipotesi sorprendente ma non impossibile

Lulic potrebbe sorprendere tutti accasandosi ai rivali della Roma. Josè Mourinho ha bisogno di un altro centrocampista per puntare ai primi quattro posti e per andare più avanti possibile in Europa League.

Si tratta però di Karlo Lulic, omonimo del giocatore della Lazio, ed attualmente in forza al Frosinone di Eusebio Di Francesco che sta facendo un’ottima figura in questo inizio di stagione con una rosa composta da giovani di talento, sapientemente messi in campo dal tecnico con un passato proprio sulla panchina giallorossa.

Il momento della Roma e l’ottimo inserimento di Romelu Lukaku

La Roma è in salute nell’ultimo periodo. Cinque vittorie consecutive, seppur contro avversari sulla carta abbordabili, hanno consentito di risollevare la china in classifica dopo un inizio drammatico di stagione e con la contestazione della tifoseria giallorossa.

Mourinho può contare su Romelu Lukaku, subito inseritosi al meglio nel reparto offensivo della Roma e in grado di duettare con efficacia sia con Dybala, che dovrebbe rientrare a breve, che con Andrea Belotti, tornato in uno stato di forma ottimale dopo la scorsa stagione decisamente sottotono.