È finita proprio sul più bello | Allegri, doccia fredda: gli tagliano lo stipendio più costoso della Serie A

Nel momento migliore della Juventus, una brutta notizia per Max Allegri, la società sta per intervenire e prendere provvedimenti.

La Juventus è reduce dall’importante vittoria sul campo del Milan nello scontro diretto della nona giornata di campionato, che ha consentito ai bianconeri di avvicinarsi alla vetta, distante solo due punti e occupata dall’Inter. Decisiva la rete dell’ex Locatelli che ha segnato dalla distanza, sfruttando la deviazione sfortunata di Krunic che ha spiazzato Mirante, sostituto di Maignan, ancora indisponibile per i rossoneri.

Max Allegri si è lasciato andare nel finale con la sua squadra colpevole di non aver controllato con scioltezza il risultato e di non aver provato a chiudere la gara, data la superiorità numerica per tutta la seconda frazione di gioco a causa dell’espulsione di Thiaw.

Contano però i tre punti anzi sono molto pesanti anche a livello mentale per il gruppo spogliatoio. Gli impegni ravvicinati delle rivali, impegnate nei gironi delle competizioni europee, potrebbe causare loro dei passi falsi in campionato e la Juventus è chiamata ad approfittarne.

Manca ancora una mole di gioco da top club, con il fraseggio lento e schemi che non sembrano eccellere in fatto di qualità tecnica ma la classe degli interpreti e la solidità generale della squadra stanno facendo la differenza.

Szczesny e il suo futuro incerto con la Juventus, i possibili scenari

La Juventus sta facendo delle riflessioni su Wojciech Szczesny, il cui contratto è in scadenza a giugno 2025. Pesa molto l’ingaggio, pari a 6 milioni e mezzo di euro a stagione, il più alto per un portiere in Serie A.

Per questo motivo la dirigenza bianconera sta valutando la possibilità di cederlo sin da subito per evitare di perderlo a parametro zero tra due anni, sempre se non ci fosse la disponibilità di un ritocco al ribasso del suo stipendio.

Mattia Perin pronto a prendere il posto del numero 1 polacco

La Juventus ha come secondo portiere Mattia Perin che ha dimostrato, quando chiamato in causa, di non avere niente di meno rispetto al titolare polacco. Per lui potrebbe esserci quindi una promozione tra i pali.

I bianconeri, nel caso di cessione del suo numero 1, dovranno comunque tornare sul mercato, magari puntando su un giovane promettente, con Perin a fare da possibile chioccia data l’esperienza ormai maturata a Torino e in generale nel corso della sua carriera.