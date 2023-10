Mazzata tremenda per Giuntoli | Gettato tutto alle ortiche, dal club ha ricevuto un secco ‘NO’

Il nuovo direttore sportivo bianconero deve abbandonare un profilo che aveva scritto sul taccuino per la sua Juventus.

Un nuovo aumento di capitale, avvenuto nei giorni scorsi, permetterà alla Juventus di coprire l’ennesimo buco degli ultimi anni e l’ennesimo bilancio pesantemente in passivo. Le ultime stagioni, soprattutto dal Covid in poi, sono state disastrose in casa bianconera e la mancata partecipazione a questa edizione della Champions League, ha pure peggiorato la situazione.

E quindi, se prima gli aumenti di capitale si facevano anche per investire sul mercato, ora in casa Juve non si può più sbagliare ed ogni spesa messa a bilancio viene analizzata nei minimi dettagli e ponderata con la massima attenzione. Anche per far questo e far ripartire dal punto di vista tecnico/sportivo la squadra, in estate è stato ingaggiato l’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Al suo primo mercato sulla scrivania bianconera, Giuntoli ha dovuto fare di necessità, virtù. Solo cessioni per piazzare gli esuberi, generare plusvalenze e diminuire il monte ingaggi. L’unico acquisto è stato quello di Timothy Weah, anche se la società era pronta a fare un sacrificio per l’arrivo di Berardi, poi bloccato da Carnevali ed il Sassuolo.

Anche nelle prossime sessioni di mercato, però, sono escluse le spese folli. La Juventus comprerà uno o due centrocampisti, ma la filosofia è ormai quella di spendere poco e farlo soprattutto per giovani di talento e futuribili, ingaggiando calciatori ai quali corrispondere ingaggi relativamente bassi.

Rimpianto Juve, il ragazzo prolunga con la Fiorentina

Sono diverse le figure individuate in tal senso da Cristiano Giuntoli. Farebbe parte di questa lista anche il terzino destro della Fiorentina, Michael Kayode. Il giovane classe 2004, però, con ogni probabilità resterà soltanto un obiettivo non perseguibile per il ds bianconero, soprattutto a causa del suo rinnovo con la Fiorentina.

La notizia di queste ore, infatti, ha ufficializzato il prolungamento del contratto del terzino dell’Under 21 con i viola che hanno blindato il ragazzo fino a giugno 2028, il precedente accordo scadeva nel 2025. Kayode, probabilmente, resterà soltanto un rimpianto per la Juventus che lo aveva nel proprio settore giovanile, prima di cederlo alla Fiorentina dove si è cominciato a mettere in mostra.

Niente Juve, niente Premier. Out anche l’Arsenal

Fino ad arrivare alla finale dell’Europe0 con l’Italia Under 19, vinta quest’estate con un suo gol decisivo. Da lì in poi per Kayode è stata una continua crescita. Nove presenze, sei in campionato e tre in Conference League, in stagione con la Fiorentina, complice anche il grave infortunio subito da Dodò; la convocazione nell’Italia Under 21 e doti davvero interessanti messe in mostra.

La Fiorentina, con il rinnovo fino al 2028, lo ha voluto blindare, evitando così forcing eventuali di Juventus e club di Premier League. Il ragazzo è entrato nelle idee di alcuni scout inglesi che in questi mesi sono venuti a Firenze per vederlo da vicino. Su tutte, la squadra che l’ha fatto osservare più volte è stata proprio l’Arsenal. Un interesse concreto da parte dei Gunners, rimasti colpiti dalle qualità del ragazzo.