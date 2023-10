Tonali, la tua squalifica inguaia la Serie A | Il Newcastle compila il bonifico per un altro top player

Perso Tonali a causa della squalifica per calcioscommesse, il Newcastle si prepara a fare nuovamente follie in Serie A: ecco per chi.

Incassata la prima sconfitta nel Gruppo F di Champions League per mano del Borussia Dortmund, il Newcatsle di Eddie Howe torna a concentrarsi sul campionato e si prepara a far visita, sabato alle 18.30, al Wolverhampton di Gary O’Neil.

Una sfida, quella esterna contro i Wolves che servirà ai Magpies non solo per mettersi subito alle spalle la disfatta europea di qualche ore fa, ma soprattutto per dare seguito alla fin qui formidabile striscia di risultati positivi che li vede imbattuti da ben cinque partite (quattro vittorie e un pareggio).

Un rendimento a dir poco fantastico, questo, che ha permesso ai bianconeri di riavvicinarsi a quella zona Champions League distante, ora come ora, appena quattro punti. Una Champions League che, conquistata lo scorso anno dopo 20 anni d’assenza, è l’obiettivo dichiarato, anche per questa stagione, della società di proprietà del fondo arabo, PIF.

Una società che, vista la recente vicenda legata al calcioscommesse che ha visto protagonista Sandro Tonali, la cui squalifica dovrebbe aggirarsi intorno ai nove-dieci mesi, è pronta a fare nuovamente spesa in Serie A per sostituire il centrocampista ex Milan il cui rientro in campo avverrà solo nella stagione 2024-2025.

Newcastle, ancora spesa in Serie A: Magpies pronti a bussare alla porta di Juventus ed Inter

Come detto, il Newcastle del fondo arabo, PIF potrebbe presto tornare a fare spesa in Serie A. Dopo aver strappato Sandro Tonali al Milan la scorsa estate, il club inglese è infatti pronto a bussare alla porta di Juventus ed Inter per provare a portare in Inghilterra due elementi che farebbero molto comodo al tecnico, Eddie Howe.

Due elementi, Locatelli e Calhanoglu, che, legati rispettivamente a bianconeri e nerazzurri da contratti che scadranno il 30 giugno 2026 e il 30 giugno 2027, potrebbero lasciare l’Italia già a gennaio per trasferirsi in terra d’Albione. Vista l’enorme disponibilità economica della società inglese, è infatti difficile pensare che piemontesi e meneghini possano resistere a una sua eventuale offerta faraonica. Staremo comunque a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Newcastle, non solo Locatelli e Calhanoglu: idea Cristante dalla Roma

Locatelli e Calhanoglu, come anticipato, sono gli obiettivi principali del ricchissimo Newcastle del fondo PIF. Una società, quella inglese, che, perso Sandro Tonali, ha ora estrema necessità di sostituirlo con un elemento altrettanto affidabile che non lo faccia rimpiangere.

Lo juventino e l’interista menzionati poc’anzi sono, come detto, le prime scelte, ma i Magpies hanno anche quello che potremmo considerare un vero e proprio piano B; un piano B rispondente al nome di Bryan Cristante che, titolare fisso nella Roma di José Mourinho, potrebbe essere l’alternativa low cost ai due gioielli di Juventus ed Inter. Duttile e affidabile, il classe ’95 è infatti valutato “appena” 20 milioni di euro dalla famiglia Friedkin. Una cifra, questa, più che alla portata delle ricchissime casse del Newcastle.