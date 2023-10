Dallo scudetto con Ibra all’abisso più profondo | Scartato da tutti, non lo vogliono neanche gratis

Ha vinto lo scudetto con il Milan e con Zlatan Ibrahimovic, adesso è ai margini del calcio europeo e non riesce a trovare una squadra

Dopo lo storico triplete dell’Inter con Josè Mourinho in panchina, i nerazzurri si sentirono appagati e non riuscirono a ripetersi nella breve parentesi di Benitez. Nell’annata 2010-2011 a trionfare in Serie A fu invece il Milan guidato da Massimiliano Allegri. Decisivo il tridente d’attacco formato da Zlatan Ibrahimovic e dalla coppia brasiliana costituita da Robinho e Pato.

Prima del dominio incontrastato della Juventus, che con lo stadio di proprietà e la gestione di Antonio Conte e proprio Allegri, conquisterà ben nove scudetti consecutivi, quel Milan riuscì a vincere con merito il campionato italiano.

L’ultimo scudetto della presidenza Berlusconi in quasi trent’anni ricchi di successi e di titoli a livello internazionali, con il Milan sul tetto d’Europa e del Mondo grazie a squadre composte da assoluti campioni.

L’ultimo barlume di classe e qualità prima di alcune stagioni di tracolli a livello di parco giocatori e di risultati, con molti avvicendamenti in panchina, da ex milanisti come Gennaro Gattuso e Clarence Seedorf a meteore come Giampaolo.

Sokratis, dallo Scudetto con il Milan al trovarsi senza squadra

Protagonista dello Scudetto in questione fu anche il difensore centrale della Nazionale greca Sokratis, prelevato in quella sessione di mercato estiva dal Genoa per circa 4 milioni. Riuscì a ritagliarsi un buono spazio nel reparto arretrato, prima di esplodere in Germania con la maglia del Borussia Dortmund.

Stagioni importanti in Bundesliga prima del tracollo degli ultimi anni e adesso, da parametro zero, ha fatto fatica a trovare una nuova sistemazione per concludere al meglio la propria carriera da calciatore. Solo nelle ultimissime ore, è stato ufficializzato il suo approdo al Betis.

Sokratis avrebbe potuto tornare in Italia, chi ha bisogno di un centrale

L’esperienza di Sokratis avrebbe fatto comodo a molte squadre di Serie A. Tralasciando la sua volontà di accasarsi in club di prestigio, un ritorno al Genoa, che per primo puntò sul suo talento, sarebbe una fine di carriera simbolica.

La Roma ha sistemato la fase difensiva nelle ultime gare ma necessita di un nuovo centrale da inserire in rosa, data la partenza di Ibanez, l’indisponibilità di Smalling e il fatto che N’Dicka sarà impegnato a gennaio con la Coppa d’Africa. Mourinho avrebbe potuto convincere la società a ingaggiarlo.