La maledizione di Vincenzo Italiano | Agghiacciante scoperta nello spogliatoio, comunicato ufficiale

Per Vincenzo Italiano una brutta notizia che proviene dallo spogliatoio, arriva il comunicato da parte della società viola, ecco cosa è successo

La sconfitta contro l’Empoli nel derby toscano allo Stadio Artemio Franchi ha spento l’entusiasmo a mille della Fiorentina, reduce dal blitz di Napoli che aveva consentito ai viola di salire al terzo posto in classifica insieme alla Juventus prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Una frenata inaspettata contro una squadra che lotta per la salvezza e che non aveva ancora segnato due reti in una partita sola.

Una flessione che preoccupa mister Vincenzo Italiano che in Conference League contro i serbi del Cukaricki cerca di allontanare i mostri e avvicinarsi al passaggio alla fase a scontri diretti della competizione europea.

L’obiettivo primario resta però, almeno in questa prima fase della stagione, il campionato con una Fiorentina che vuole fare la voce grossa nei piani alti della classifica, provando a migliorare il piazzamento dello scorso anno.

La rosa è stata rinforzata dal mercato estivo, anche se al momento manca una punta letale come Cabral, con N’Zola e Beltran che devono ancora trovare il giusto feeling realizzativo e assimilare gli schemi del tecnico.

Biraghi non convocato in Conference League, rapporto ai minimi storici con Italiano

La viola dispone di maggiori seconde linee affidabili, motivo per cui Italiano non ha problemi a fare turnover. Nell’impegno della terza giornata del girone di Conference League l’allenatore viola non ha convocato, infatti, Bonaventura e Biraghi.

Il terzino sta progressivamente perdendo il posto da titolare, con Parisi, arrivato proprio dall’Empoli, che si sta confermando tra le migliori promesse difensive italiane, un terzino in grado di garantire copertura e spinta sulla fascia.

Pregi e difetti del gioco di Vincenzo Italiano, una Fiorentina che sta sorprendendo in Italia e non solo

Una Fiorentina che crea una mole di gioco importante e che ha sorpreso anche in Europa la passata stagione. Italiano sta proponendo tattiche offensive che hanno pochi eguali a livello internazionale, come il suo collega Roberto De Zerbi in Premier con il Brighton.

Resta il limite di una rosa che non ha comunque le qualità tecniche di una Big e che prova, nonostante questo, a sopperire il gap attraverso schemi innovativi e marcature asfissianti, con la fase difensiva non sempre all’altezza della situazione e reti spesso subite in maniera ingenua.