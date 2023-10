Inzaghi, una catastrofe annunciata | Il bomber preferisce giocarsi la salvezza che venire da te

Simone Inzaghi perde l’attaccante ricercato a lungo sul mercato, all’Inter preferisce la squadra che sta lottando per la salvezza.

Rientro migliore non poteva esserci da parte dell’Inter dagli impegni delle Nazionali. Intanto la notizia, per niente scontata, di nessun infortunio dati i molti giocatori che erano stati convocati per le gare di qualificazione ai prossimi Europei o per i Mondiali del 2026. Simone Inzaghi ha potuto quindi ritrovare tutti ad Appiano Gentile per preparare, seppur velocemente, le gare di questa settimana.

Prima il match di campionato a Torino contro i granata in piena crisi. La squadra di Juric non è mai stata in partita e i nerazzurri hanno vinto agilmente per 3 reti a 0, con una prestazione importante da parte di tutti.

Approfittando del contemporaneo stop del Milan, sconfitto nel big match della nona giornata a San Siro dall Juventus, l’Inter è balzata così in testa alla classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sui rossoneri.

Infine è arrivata la Champions League con la terza giornata del girone e la sfida casalinga contro il temibile Salisburgo è terminato con la vittoria per 2 a 1 che significa primo posto in classifica e la qualificazione agli Ottavi di finale che è così a un passo.

L’Inter alla ricerca di un centravanti da affiancare a Thuram e Lautaro

L’unico elemento che sta preoccupando l’ambiente è l’eccessivo utilizzo da parte della coppia di centravanti composta da Marcus Thuram e da Lautaro Martinez. I due stanno giocando praticamente sempre, a causa dell’infortunio di Arnautovic e delle poche garanzie che sta dando Alexis Sanchez.

Questo spinge la società a dover intervenire sul mercato per affiancare ai due bomber un’altra punta di spessore. Il nome che è sul taccuino di Beppe Marotta e di Piero Ausilio è Serhou Guirassy.

Guirassy nel mirino del Fulham, l’Inter alla finestra

L’attaccante dello Stoccarda sta sorprendendo tutta Europa per la media realizzativa impressionante. Per distacco il giocatore più prolifico di questo inizio di stagione e capocannoniere in Bundesliga, è nel mirino anche degli inglesi del Fulham. Il club londinese è nei bassi fondi della classifica di Premier League e lotterà sino alla fine per mantenere la categoria.

La punta preferirebbe trasferirsi a Londra piuttosto che a Milano, sicuro di avere il posto da titolare mentre all’Inter dovrebbe fare a rotazione con Thuram e Lautaro che stanno davvero convincendo insieme in area di rigore.