Grazie di tutto ma a quel prezzo, vai | Lotito lo ha già comunicato a Sarri: tifosi in lacrime

Il Presidente della Lazio è già stato chiaro e l’offerta soddisfacente mette fine alla sua leggendaria carriera in Italia.

Tre vittorie consecutive che sembravano aver dato un po’ di continuità e poi, subito, una brutta sconfitta che ha riportato tutti con i piedi per terra e fatto riapparire problemi e fantasmi che sembravano essersi allontanati, almeno un po’.

Questo inizio di stagione della Lazio è stato molto tormentato e, in appena dodici partite in due mesi, sono già state cinque le sconfitte biancocelesti tra campionato e Champions League. Quasi il 50% di partite perse, quindi, non può che essere un dato allarmante e che deve far riflettere.

Le vittorie contro Celtic in Champions, Atalanta e Sassuolo, come detto, sembravano aver ridato un po’ di serenità all’ambiente, ma soprattutto qualche sicurezza in più a Maurizio Sarri e consapevolezze maggiori ai suoi giocatori che, a parte qualcuno, stanno un po’ deludendo in questa prima parte di stagione.

La brutta, pesante e meritata sconfitta di Rotterdam, però, ha fatto rivedere vecchi difetti di una squadra che è stata dominata ed è rimasta praticamente in balìa del Feyenord e non ha saputo mai reagire, se non nei 10′ minuti finali. Troppo poco per una squadra che ambisce a passare il girone di coppa e vuole provare a replicare, almeno come punti fatti, la stagione scorsa in campionato.

Lazio, mugugni e malcontenti del periodo

Lunedì sera si torna in campo all’Olimpico per l’importante match di campionato contro la Fiorentina, ma in casa Lazio sembrano essere diversi i malumori. Kamada non viene mai impiegato ed è sceso nelle gerarchie infondo alla lista dei centrocampisti a disposizione di Sarri, Lazzari gioca poco ed ha più volte espresso tutto il suo malcontento, così come Pedro.

Poi, c’è Ciro Immobile. Il Capitano e bomber biancoceleste ha ancora tutta la fiducia della società, di gran parte della tifoseria e del Mister, ma sembra soffrire l’alternanza e la concorrenza del Taty Castellanos che sta mostrando di essere un buon attaccante e scalpita per giocare di più.

Lazio, ecco l’offerta che chiede Lotito per il suo campione

Qualche settimana fa, del resto, era stato lo stesso Immobile, attraverso un intervento pubblico, a mostrarsi insofferente alle critiche e ad esprimere tutti i suoi dubbi sulla scelta estiva di rifiutare le offerte arabe per restare alla Lazio. Club dell’Arabia Saudita che potrebbero tornare alla carica per il bomber azzurro già a gennaio, nella sessione invernale di calciomercato.

L’offensiva saudita, questa volta, potrebbe trovare terreno fertile, sia in Ciro Immobile che nel Presidente Claudio Lotito. Il primo potrebbe dire sì alla ricchissima offerta, mentre il secondo lascerebbe partire la sua bandiera soltanto dietro ad un’offerta di almeno 35 milioni di euro per il cartellino.