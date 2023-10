Giuntoli, altro che Douglas Costa | Si punta alla luna: arriva il Campione del Mondo a due spicci

Il brasiliano si è offerto alla Juventus, ma i bianconeri pensano ad un altissimo profilo per rinforzare la squadra.

La vittoria contro il Milan a San Siro ha ridato morale a tutto l’ambiente Juventus che, dopo anni di anonimato, ora sogna il colpo grosso, sogna di poter lottare per tornare a vincere lo Scudetto. La rosa è molto corta, soprattutto in difesa e a centrocampo, e, nonostante i bianconeri a differenza di tutte le altre squadre abbiano impegni soltanto in campionato, bisognerà rinforzarla per poter credere al sogno in tutto e per tutto.

Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo bianconero, ha tante idee, ma poca liquidità economica per metterle in pratica. Sembra quasi certo, però, che a gennaio a Torino arriveranno almeno due calciatori, un centrocampista ed un jolly che possa fungere sia da esterno d’attacco che da centrocampista.

Per l’esterno d’attacco il primo nome resta quello di Domenico Berardi, ma nelle ultime ore è arrivata l’autocandidatura di un ex giocatore bianconero che, a quanto pare, è rimasto molto legato all’ambiente Juve ed al suo ex allenatore, Massimiliano Allegri.

Si tratta di Douglas Costa, esterno d’attacco brasiliano ex Juventus che, dopo le esperienze al Gremio e in MLS ha dichiarato che tornerebbe di corsa alla Juventus e lo ha fatto con queste parole: “Mi piacerebbe tornare alla Juventus, è il mio sogno. Voglio essere un soldato a disposizione di Allegri e sentire di nuovo l’amore dei tifosi bianconeri. Il mio agente è in contatto con tutti i club interessati, tra cui Juve e Arabia Saudita”.

Non è Douglas, ecco il vero sogno di mercato di Giuntoli

La Juve, dal canto suo, non ha ancora fatto le prime mosse sul fronte mercato, ma a breve potrebbe spuntare un’idea clamorosa che farebbe di sicuro impazzire tutti i tifosi bianconeri. Un rinforzo a centrocampo, un giocatore che aumenterebbe e di tanto la qualità, il carisma e l’esperienza nella mediana di Allegri, un nome che cambierebbe gli equilibri della Serie A.

Parliamo di Tony Kroos, 33enne centrocampista del Real Madrid che sembra alle ultime battute di un’esperienza indimenticabile con la maglia degli ex Campioni d’Europa. Il tedesco ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e potrebbe essere il nome giusto per la prossima estate. Allegri apprezza, come sappiamo, i calciatori vincenti, di qualità e di esperienza e lo accoglierebbe a braccia aperte.

Juve, ecco perché puoi sognare

L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’altissimo ingaggio che Kroos percepisce e richiede per quello che potrebbe essere a tutti gli effetti l’ultimo contratto della sua carriera. Dalla sua, però, la Juventus ha la possibilità di offrire al tedesco la chance di giocare in un campionato ancora importante e competitivo e di giocare competizioni di livello.

Questo sarebbe fondamentale per le ambizioni di Tony che ha già espresso in passato il suo disgusto verso il campionato arabo, ma soprattutto la sua disapprovazione verso i giocatori giovani che scelgono di andare a giocare lì. Il centrocampista tedesco, infatti, a fine agosto, volle dire la sua, commentando sotto il post del noto giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano in merito alla notizia del passaggio del giovane Gabri Veiga in Arabia Saudita e lo fece con una sola parola, ma chiara ed inequivocabile: “Embarrassing“, cioè “Imbarazzante“.