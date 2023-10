Game over Xavi, ha vinto Giuntoli | Bloccato il fuoriclasse a 0 senza spendere un centesimo

Il club bianconero sta seguendo con attenzione un giovane calciatore che potrebbe liberarsi a zero, ma ci sono anche altre squadre su di lui.

Il suo passaggio dal Napoli alla Juventus ha fatto molto scalpore, con tante chiacchiere che si sono susseguite nel periodo in cui la trattativa non era ancora ufficialmente chiusa. La vita da direttore sportivo della Juve, però, almeno fino a questo momento, non è stata per nulla facile.

Un mercato estivo praticamente inesistente in entrata, ma concentrato su cessioni, in prestito e non, l’affaire Bonucci, gli scandali relativi a Pogba e Fagioli e le continue polemiche su Massimiliano Allegri. In mancanza di una vera e propria voce che arrivi dai vertici societari, Giuntoli ha dovuto fare soprattutto da paravento per tappare tutti gli spifferi che continuano a fuoriuscire dall’ambiente Juve.

Poco e nulla ha potuto fare circa quello che più gli piace: scovare giovani talenti, imbastire trattative per acquistare nuovi calciatori, confrontarsi con l’allenatore per la scelta di quello, piuttosto che di quell’altro giocatore.

Eppure, molto probabilmente, da qui in poi, il compito di Giuntoli sarà un po’ più in discesa. Certo, la situazione economica della Juventus, almeno senza cessioni importanti e remunerative, non permette particolari investimenti sul mercato in entrata, ma il ds bianconero sa che, già da gennaio, potrà essere libero di regalare ad Allegri qualche rinforzo.

Juve, i movimenti di mercato in vista di gennaio

Arriverà un rinforzo (o forse addirittura due) per la mediana, ma potrebbe anche riaprirsi la strada che porta ad un esterno d’attacco, dopo che l’arrivo di Mimmo Berardi è sfumato ad agosto scorso sul più bello. Giuntoli ci dovrebbe riprovare per l’esterno azzurro, ma sa che con il Sassuolo la trattativa sarà complicata a prescindere.

Le alternative all’esterno destro della Nazionale sono diverse. Alcune sono proibitive per costi e ingaggi, altri invece sono decisamente più interessanti e potrebbero anche arrivare a zero. Tra questi c’è il giovane esterno d’attacco dell’Athletic Bilbao, Nico Williams.

Juve, ma non solo. Ecco tutte le squadre interessate

Lo spagnolo piace a tante altre squadre ed è questa la cosa che spaventa di più. Il Barcellona su tutte, ma anche altri top club europei. Lontano dalla Spagna, secondo il sito 90Min, ci sono altri sei club che vigilano sulla situazione del 21enne.

Aston Villa, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Bayern Monaco e Juventus. Sei top club che sarebbero interessati alla possibilità di poter ingaggiare il talentuoso esterno senza dover pagare un euro per il suo trasferimento. Nico Williams, infatti, ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e, se non venisse trovata una soluzione con i baschi nelle prossime settimane, potrebbe firmare con un altro club già a partire da gennaio.