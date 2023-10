Da Neymar a Lucca | La leggenda brasiliana sulle orme di Zico: strada tracciata per Cioffi

Udine terra che potrebbe unire due attaccanti diversi come Neymar e Lucca, il suo arrivo segna il destino di Cioffi sulla panchina friulana.

Cambio in panchina per l’Udinese. I friulani hanno esonerato Sottil dopo un inizio di stagione negativo con quattro punti in classifica merito di altrettanti pareggi in otto gare. Ancora zero vittorie e il pari casalingo di domenica contro il Lecce è stato decisivo per il futuro del tecnico, con la società che ha scelto di richiamare al suo posto Cioffi per un passaggio di testimone al contrario.

Una squadra che fa fatica soprattutto a trovare la rete. La partenza sul gong del calciomercato estivo di Beto, trasferitosi all’Everton in Premier League, è stato ossigeno per le casse del club ma ha complicato la gestione tecnica di Sottil.

Impossibile trovare in poche ore un sostituto degno per il ruolo di punta centrale e Lucca, di ritorno in Italia dopo una parentesi non fortunata con l’Ajax, sembra lontano dalla media realizzativa del bomber brasiliano.

I due fantasisti del centrocampo, Pereyra e Samardzic, erano entrambi pronti per fare le valigie e adesso sono tornati centrali nel progetto friulano, con Cioffi che punterà sulle loro giocate per risalire la classifica.

Dunga a Udine, possibile approdo in panchina la prossima stagione

Cioffi potrebbe però avere vita breve. La dirigenza ha sondato un nome ambizioso e che porterà entusiasmo a una piazza calda come quella di Udine. Si tratta di Carlos Dunga, ex commissario tecnico del Brasile.

Molto dipenderà dalla permanenza dei friulani in Serie A e dalla capacità di Cioffi di ricompattare l’ambiente e soddisfare anche a livello di gioco la tifoseria. Operazione difficile che lascia lo spiraglio a Dunga per la prossima stagione.

Zico a Udine, un Dio per la tifoseria, Dunga il prossimo brasiliano?

Non si tratterebbe dell’unico brasiliano a incantare Udine. Il primo è stato Zico, approdato nella città del Friuli nel 1983, con 22 reti segnate in due stagioni che lo hanno reso beniamino della curva. Bomber della Nazionale brasiliana, ha trovato in questa breve esperienza in Italia il modo migliore per esprimersi in area di rigore.

Servirebbe una punta di tale spessore per risolvere la grana centravanti, in una piazza che ha permesso a molti attaccanti di avere numeri davvero importanti, basti pensare a Toto Di Natale e Fabio Quagliarella nel decennio scorso.