Tra noi e voi sceglie la finalista di Champions | Marotta masterclass, bruciata la concorrenza di Milan e Juve

L’Inter batte la concorrenza di Juventus e Milan e prende il giovane difensore. Ennesimo capolavoro di mercato di Beppe Marotta.

Messa in cassaforte la vittoria interna di qualche ora fa contro il Salisburgo, in occasione della terza giornata della fase a gironi di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad ospitare, tra le mura amiche di San Siro, la Roma di José Mourinho.

Un match, quello tra nerazzurri e giallorossi, che, insieme a Napoli-Milan in programma domenica alle 20.45, è, senza alcun dubbio, il big match della decima giornata di campionato in Serie A. Una giornata di campionato al termine della quale i tifosi interisti sperano di vedere ancora al comando la propria squadra la quale, nel frattempo, sta muovendosi anche sul mercato alla ricerca di validi elementi da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Stando infatti a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta sarebbe ormai a un passo dal chiudere una trattativa per un giocatore sul quale hanno messo gli occhi anche Juventus e Milan.

Come già fatto in estate per Frattesi e Samardzic (poi sfumato) e in passato per Higuain e Pjanic, il dirigente classe ’57 è stato ancora una volta abile a giocare d’anticipo e battere la concorrenza agguerrita di squadre importanti che avrebbero potuto stuzzicare e non poco il calciatore in questione.

Inter, dalla Ligue 1 arriva un ex Milan: è quasi fatta per il difensore

Reduce dalle due vittorie consecutive contro Salisburgo e Torino, che valgono, ora come ora, il primo posto in campionato e nel Gruppo D di Champions League, l’Inter di Steven Zhang guarda, come detto, anche al mercato e mette nel mirino un forte difensore attualmente militante in Ligue 1.

Un difensore, di proprietà del Lille, che, qualora la trattativa tra Benamata e mastini andasse in porto, ritornerebbe a Milano, stavolta sulla sponda nerazzurra dei Navigli, a distanza di quattro anni dal suo addio. Per chi non lo sapesse, infatti, il giocatore di cui stiamo parlando era un tesserato del Milan che nell’agosto 2019 lo cedette proprio al club francese nell’ambito dell’operazione che portò Rafael Leao in Italia.

Inter, Djalo è l’obiettivo per la difesa: può arrivare a zero la prossima estate

Classe 2000 di proprietà del Lille, Tiago Djalo è il nome del difensore che Beppe Marotta è pronto a regalare a Simone Inzaghi. Legato ai mastini da un contratto che scadrà il 30 giugno 2024, l’ex Milan potrebbe tornare a Milano, a parametro zero, la prossima estate.

Valutato dal club biancorossoblu intorno ai 16 milioni di euro, il 23enne portoghese non dovrebbe lasciare la Ligue 1 prima della prossima estate. Tuttavia, visto l’interesse di varie big europee, non è da escludere la possibilità che il Biscione proceda al suo acquisto già a gennaio.