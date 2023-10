Non lo considerano di striscio | Il pupillo di Conte messo fuori squadra: lo prende Pioli a due spicci

Da pupillo di Conte al Tottenham a oggetto di scambio nella sua attuale squadra: il calciatore è pronto a cambiare aria. Il Milan di Stefano Pioli drizza le orecchie.

Ancora con l’amaro in bocca per la sconfitta interna rimediata domenica sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri, che è costata il primo posto in classifica, il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare, questa sera alle 21.00, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, il forte Paris Saint Germain di Luis Enrique.

Una sfida, quella del Parco dei Principi, attorno alla quale, com’è solito in questi periodi dell’anno, stanno ruotando voci di calciomercato che vedrebbero il Diavolo interessato a rinforzare le proprie corsie laterali visto anche lo scarso apporto fornito finora da elementi facenti parte della rosa di mister Pioli.

Elementi come Samuel Chukwueze che, arrivato al Milan dal Villarreal per 20 milioni di euro lo scorso luglio, ha per ora deluso tutte quelle che erano le aspettative riposte su di lui. Comunque utilizzato dal tecnico parmigiano, l’attaccante nigeriano non ha infatti ancora messo a referto gol e assist.

Un apporto pressoché nullo, questo, che il Milan pare quindi non essere più disposto a tollerare ancora per molto. A Chukwueze verranno concesse altre occasioni, ma se l’exploit tanto desiderato non dovesse arrivare nelle prossime settimane, non è da escludere la possibilità di vederlo cambiare aria già a gennaio.

Milan-Olanda, amore infinito: un altro oranje pronto a vestirsi di rossonero

Sperando di veder sbocciare presto Chukwueze, il Milan, nel frattempo, ha iniziato a guardarsi intorno mettendo nel mirino un elemento che potrebbe fare molto comodo a Stefano Pioli. Un elemento, che ai tempi in cui militava nel Tottenham era molto apprezzato da Antonio Conte, attualmente in forza all’Ajax di Hedwiges Maduro.

Legato al club di Amsterdam da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, il calciatore in questione potrebbe infatti accettare ben volentieri il trasferimento all’ombra rossonera della Madonnina. Un trasferimento che potrebbe concretizzarsi già a gennaio anche grazie alla delicata situazione di classifica che vede attualmente la società biancorossa al terzultimo posto in Eredivisie con appena cinque punti, a meno 19 dalla prima posizione dei rivali storici del Psv Eindhoven.

Milan, occhi su Bergwijn dell’Ajax: i Lancieri vogliono però 30 milioni

Centrale nei progetti dell’Ajax, che naviga però in cattive acque in Eredivisie, Steven Bergwijn è chiaramente uno dei fiori all’occhiello della società olandese. Autore fin qui di quattro gol in nove presenze complessive tra campionato ed Europa League, l’ex Tottenham, come detto, potrebbe lasciare Amsterdam già a gennaio qualora al club biancorosso pervenisse un’offerta da almeno 30 milioni di euro.

Un prezzo, questo, sicuramente confacente al valore del giocatore, al quale però il Milan, ora come ora, non può neanche lontanamene avvicinarsi vista anche la spesa faraonica sostenuta in estate. Forse se ne riparlerà a giugno, anche se non è da escludere, stando a quanto riferito dal Telegraph, un trasferimento del calciatore in Arabia Saudita già durante il mercato invernale.