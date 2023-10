Clamoroso ribaltone a Torino: sta saltando il banco | Già pronto l’uomo più ‘amato’ da Bremer

Situazione calda a Torino dove potrebbe arrivare il profilo preferito e maggiormente stimato da parte del centrale brasiliano.

Piove sul bagnato in casa Torino. Le ultime due sconfitte di campionato sono arrivate comunque contro Inter e Juventus, in questo momento rispettivamente prima e terza in classifica e sicuramente destinate a lottare fino alla fine per la conquista dello scudetto, ma senza una vera e propria reazione dei granata che non si sono quasi mai resi pericolosi dalle parti dei portieri avversari.

Riassumendo un po’ il tutto, quindi, le ultime due sono state sicuramente sconfitte che ci potevano stare, ma sono arrivate in modo molto deludente. Come se non bastasse, poi, a complicare la situazione ci sono anche i gravi infortuni che sta patendo il Toro in questo periodo.

Oltre alle assenze più o meno gravi e lunghe di Djidji, Soppy, Buongiorno, Zapata e Zima, nella sfida contro l’Inter è arrivata la notizia peggiore che potesse arrivare. L’infortunio del leader difensivo, nonché uno dei calciatori più forti della squadra, Perr Schuurs, che si sottoporrà ad intervento chirurgico e sarà costretto a saltare tutto il resto della stagione.

Una tegola pesante per Juric che, intanto, deve pensare ad un modo per risollevare le sorti della sua squadra. Il Torino, infatti, ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite, ma soprattutto non è riuscito mai ad andare a segno in questi match. Una sterilità offensiva che diventa sempre più un problema in casa granata.

Torino, a Lecce è già l’ultima spiaggia?

Sabato alle 18 ci sarà un match che il Toro non può assolutamente sbagliare. A Lecce può essere considerata una vera e propria partita da dentro o fuori. Una sfida da non perdere, anzi possibilmente da vincere e soprattutto con l’imperativo di interrompere l’ormai imbarazzante sterilità offensiva.

Difficile esserne certi ma, con un altro passo falso, Ivan Juric potrebbe anche rischiare il posto. Tra l’allenatore croato e la società piemontese non è mai corso buon sangue e non si può dimenticare la quasi rissa tra Vagnati, ds granata, e il tecnico ex Genoa, durante il ritiro estivo del 2022.

Juric via? Ecco il sostituto

Ora l’allenatore è ad un bivio ed è atteso da un match fondamentale per la stagione e per il suo futuro al timone della panchina del Torino. Uno dei nomi che si fanno per un’eventuale successione di Juric sulla panchina granata, è quello di Walter Mazzarri.

L’ex allenatore di Napoli e Inter ha allenato il Torino per una stagione e mezza, lanciando anche il centrale brasiliano Bremer poi passato alla Juventus per circa 50 milioni di euro. Un’esperienza positiva durante la prima stagione, ma molto negativa nella seconda con l’esonero del febbraio 2020. Mazzarri però conosce l’ambiente e potrebbe essere il miglior successore di Ivan Juric.