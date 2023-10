Inzaghi, sei senza il tuo numero 1 | Incredibile il motivo: out a causa di ‘alcuni impegni’

Il tecnico dell’Inter non potrà contare sulla presenza del numero uno per i prossimi impegni della sua squadra.

La vittoria sofferta di Torino, anche se solo nel primo tempo e poi abbastanza facile e larga dopo il gol arrivato intorno all’ora di gioco, ha restituito all’Inter il primato in classifica in Serie A, complice anche il passo falso del Milan in casa contro la Juventus.

Dopo solo una giornata, quindi, i nerazzurri tornano al comando della classifica ed ora puntano a restare in cima fino a maggio. L’obiettivo in casa nerazzurra, infatti, è molto chiaro e preciso. Dopo la finale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione, quest’anno si pensa soprattutto a quell’obiettivo che è sfumato nelle ultime due stagioni: lo Scudetto e di conseguenza la seconda stella.

Un obiettivo che porterebbe Simone Inzaghi a conquistare il primo campionato di Serie A della sua carriera e a scrollarsi di dosso certe etichette che in queste due stagioni, comunque vincenti e positive, possono essere entrate nella mente di tifosi, opinionisti e addetti ai lavori.

Domenica prossima, intanto, ci sarà una sfida che tantissimi tifosi hanno segnato con il pennarello rosso non appena hanno visto per la prima volta il calendario di Serie A. A San Siro, infatti, arriverà la Roma di Mourinho, ma soprattutto Romelu Lukaku che sarà accolto da una marea di fischi e fischietti distribuiti in tutto lo stadio.

Campionato e Champions, gli assenti in casa Inter

Giornata importante per il campionato anche perché ci sarà il big match tra Napoli e Milan che potrebbe dire tanto sulle ambizioni di due delle principali competitor dell’Inter verso il Tricolore. Simone Inzaghi dovrà fare a meno sempre dei due infortunati di questo periodo: Marko Arnautovic e Juan Cuadrado.

Il primo tornerà tra fine novembre ed inizio dicembre per la distrazione al bicipite femorale della gamba; mentre il secondo soffre di un’infiammazione al tallone d’achille che andrà valutata giorno per giorno. I problemi principali per il tecnico piacentino restano in attacco dove c’è meno possibilità di rotazione e l’unica alternativa disponibile al momento è Alexis Sanchez.

Impegni improrogabili, assente il numero uno

Per la gara in programma martedì sera alle 18.45, di Champions League contro il Salisburgo, non sarà presente a San Siro nemmeno il numero uno a livello societario dei nerazzurri. Steven Zhang, infatti, guarderà i prossimi impegni della sua squadra direttamente dalla Cina a causa di alcuni impegni lavorativi.

Il presidente dell’Inter si collegherà in video-chiamata da Nanchino giovedì prossimo quando è in calendario l’assemblea degli azionisti dell’FC Internazionale. Quest’ultima si riunirà per l’approvazione del bilancio 2022-23. Zhang rientrerà a Milano probabilmente entro la fine dell’anno.