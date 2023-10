Se me lo porti vinco lo scudetto | Giuntoli, occasione da non fallire: Allegri vuole subito lo svincolato

Allegri lo pretende: con lui i sogni diventano realtà. Giuntoli è già al lavoro per accontentarlo, occasione last minute a zero euro.

Archiviato il martedì di Champions League, che ha fatto registrare le vittorie di Inter e Napoli, e in attesa di vedere in campo Milan e Lazio, impegnate entrambe in trasferta rispettivamente contro Paris Saint Germain e Feyenoord, un po’ di attenzione è giusto dedicarla anche a chi la Champions, quest’anno, purtroppo non la gioca.

Stiamo parlando ovviamente della Juventus di Massimiliano Allegri che, rimasta fuori dalle coppe europee a causa della penalizzazione di dieci punti comminatale lo scorso anno, sta lavorando duramente per tornare a disputare, già il prossimo anno, la manifestazione calcistica più importante a livello continentale.

Una manifestazione che, per la prima volta in 11 anni, non ha visto ai nastri di partenza la Vecchia Signora la quale, dalla stagione 2012-2013 fino a quella 2022-2023, vi aveva preso parte ininterrottamente. L’obiettivo del club, come detto, è quello di ritornare subito nell’Europa dei grandi e per raggiungerlo la società del presidente Ferrero ha già fatto comprendere di essere disposta a tutto.

Una chiara dichiarazione d’intenti, questa, che potrebbe tradursi con un intervento sul mercato, magari quello degli svincolati, dal quale pescare qualche elemento che porti un po’ di vivacità all’interno di una squadra che, sebbene terza in classifica a meno due dalla vetta, si è mostrata continuamente lenta, prevedibile e priva di qualsiasi tipo di fantasia.

Juventus, serve uno “spaccatore” di partite: Giuntoli lavora al gran ritorno

Sebbene la classifica della Juventus dica terzo posto in classifica a meno due dall’Inter capolista, il gioco dei bianconeri stenta a decollare. Un gioco, come detto, lento, prevedibile e stilisticamente brutto per il quale Max Allegri vorrebbe avere a disposizione un elemento in grado di dare una scossa specialmente a partita in corso.

Una scossa, che solo un giocatore di grande e innata tecnica può fornire, che il tecnico toscano ha chiesto al direttore sportivo Giuntoli di cercare nella lista dei giocatori attualmente svincolati. Una lista, nella quale figurano anche nomi importanti, in cui è appena finito un ex bianconero tanto caro proprio ad Allegri il quale non ha mai nascosto il suo amore per i calciatori in grado di spaccare le partite subentrando dalla panchina.

Juventus, può tornare Douglas Costa: il brasiliano ha detto addio ai Los Angeles Galaxy

Con un post pubblicato sul proprio profilo X nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, il Los Angeles Galaxy ha comunicato la separazione da Douglas Costa. Una separazione, della quale non si conoscono le motivazioni, da cui è pronta a trarne beneficio la Juventus che, viste anche le defezioni di Fagioli e Pogba, ha estrema necessità di rinfoltire la rosa di Massimiliano Allegri il quale si è già dichiarato favorevole alla trattativa.

Avendo allenato il brasiliano nelle annate 2017-2018 e 2018-2019, l’allenatore toscano sa infatti già come utilizzare il classe ’90 che, sebbene fisicamente fragile visti anche i 33 anni compiuti lo scorso settembre, potrebbe ancora dire la sua in un campionato, quello italiano, che non vede l’ora di riammirare in suoi elastici e i suoi doppi passi.