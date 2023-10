Mourinho, sciagura dal Bayern Monaco | Ti soffia un altro top player come fece con Benatia

La Roma rischia di perdere un giocatore importante, il forte interesse del Bayern Monaco fa tornare al passato e alla cessione di Benatia.

Era agosto del 2014 quando Mehdi Benatia passò al Bayern Monaco per 26 milioni di euro, raddoppiando il cartellino con cui la Roma lo aveva prelevato dall’Udinese l’estate precedente. Un’operazione di mercato quindi importante per le casse giallorosse ma che fece perdere un pezzo di una difesa di spessore, che aveva anche in rosa giocatori come Maicon e Castan.

Nel campionato di Serie A 2013/2014 la Roma era allenata da Rudi Garcia, attuale tecnico del Napoli e iniziò nel migliore dei modi, con la striscia record di dieci vittorie consecutive, raggiunta battendo il Chievo la sera di Halloween.

La positiva e unica stagione a Roma di Benatia, conclusasi con 37 presenze e ben 5 reti, gli vale l’inserimento nell’ESM Team of the Year e per i giallorossi la qualificazione alla Champions League, con lo scudetto vinto dalla Juventus.

Proprio i bianconeri saranno la squadra con cui Benatia tornerà in Italia e l’ultimo club di livello della sua carriera, dato che poi approdò in Qatar e infine nella Superlig turca.

Dier nel mirino della Roma, su di lui anche il Bayern Monaco

Resta il fatto che la squadra dove si è espresso al meglio il centrale marocchino è stata la Roma, con i tifosi che hanno criticato poi la sua cessione al Bayern Monaco. A distanza di quasi dieci anni si potrebbe ripetere il copione, con i bavaresi che potrebbe soffiare ai giallorossi un altro giocatore, che stavolta non è già nella rosa romanista.

Stiamo parlando di Eric Dier, difensore in uscita dal Tottenham e accostato alla Roma. Come riferisce il Daily Express, anche il Bayern Monaco si è interessato al difensore inglese e potrebbe quindi avere la meglio.

La difesa della Roma, tra infortuni e primi segnali di solidità

Dopo un inizio di stagione disastroso la fase difensiva della Roma sta iniziando a dare segnali di solidità dato il solo goal subito, oltretutto ininfluente, a Cagliari nelle ultime quattro uscite tra Serie A ed Europa League.

Si attende il rientro di Smalling che potrebbe dare ulteriori garanzie nel reparto arretrato con Josè Mourinho che chiede comunque rinforzi alla società e che aveva dato l’okay per cercare di portare a Trigoria Dier già nella finestra invernale di mercato a gennaio.