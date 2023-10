Ho vinto il Mondiale ma vengo a Torino | Colpo istantaneo per Juric: così risolvono l’emergenza

Emergenza in difesa: il Torino corre ai ripari. Con un reparto arretrato ridotto all’osso, Ivan Juric chiede un sacrificio ad Urbano Cairo.

Uscito pesantemente sconfitto, sabato pomeriggio, dalla sfida interna contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Torino di Ivan Juric fa i conti con un’emergenza difensiva non indifferente. Perso anche l’olandese Schuurs, uscito in barella dal match coi nerazzurri a causa di un infortunio al ginocchio (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), il tecnico granata dovrà ora inventarsi qualcosa in vista dei prossimi impegni.

Con i soli Ricardo Rodriguez, Sazonov e Zima a disposizione, ai quali, crediamo, verrà affiancato in pianta stabile, N’Guessan, il reparto difensivo dei granata ha estrema necessità di essere rinfoltito. Un rinfoltimento, chiesto dallo stesso Juric, che potrebbe concretizzarsi con l’acquisto di qualche difensore attualmente svincolato.

Con una classifica che inizia a farsi preoccupante (il Torino è quattordicesimo in classifica con appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione), Urbano Cairo sembra infatti aver compreso la situazione di emergenza che sta vivendo la sua squadra.

Una squadra, sulla carta costruita per lottare tranquillamente per un posto in Europa, la quale, però, ha racimolato appena due punti nelle ultime cinque partite nelle quali ha incassato ben otto gol, mettendone a referto appena uno. Servono rinforzi e servono subito.

Torino, occorrono rinforzi in difesa: si guarda agli svincolati

Il grave infortunio occorso all’olandese Schuurs durante la sfida interna di sabato pomeriggio contro l’Inter è stata una vera e propria mazzata per il Torino di Ivan Juric. Lo stop del classe ’99, la cui stagione può considerarsi purtroppo finita, si va ad aggiungere, infatti, a quelli ormai datati di Buongiorno e Djidji. Tre infortuni, tutti e tre nel reparto arretrato, che, come detto, costringeranno il tecnico torinista a fare di necessità virtù nelle prossime gare.

Una sfortunata serie di infortuni, chiaramente non preventivabile, che la società del presidente Cairo è pronta ad aggirare mediante intervento sul mercato degli svincolati. Un mercato degli svincolati dal quale il numero uno del Toro potrebbe pescare un difensore duttile ed esperto che, rimasto senza squadra dopo un passato glorioso al Bayern Monaco, potrebbe accettare senza riserve, il trasferimento all’ombra granata della Mole.

Torino, un campione del Mondo in granata: occhi su Jerome Boateng

Rimasto, come detto, senza squadra dopo gli anni vincenti con la maglia del Bayern Monaco, Jerome Boateng è, senza alcun’ombra di dubbio, il pezzo da novanta per eccellenza nella lista dei giocatori attualmente svincolati. Classe ’88 nato a Berlino, l’ex difensore del club bavarese è alla ricerca di un ruolo centrale all’interno di una squadra che possa permettergli di chiudere nel migliore dei modi una carriera ricchissima di successi.

Campione del Mondo con la Germania nel 2014 e vincitore di tutto quello che si poteva vincere col Bayern Monaco, Boateng potrebbe trovare quel ruolo centrale proprio al Torino il quale, seppur senza coppe e con l’obiettivo salvezza da raggiungere, vista l’attuale classifica, è pronto a metterlo subito al centro dei progetti di Ivan Juric il quale, vista la sua grande duttilità, non aspetta altro che averlo a disposizione.