Fatto fuori Alex Sandro! | Giuntoli ha deciso: svincolo al 100% e sostituto già scelto

La storia di Alex Sandro con la Juventus finisce qui. Dopo otto anni, il brasiliano dice addio al club bianconero. Giuntoli ha già individuato il suo sostituto.

Al termine della stagione 2023-2024, le vie di Alex Sandro e della Juventus si separeranno definitivamente. Dopo otto anni al servizio del club bianconero, il terzino brasiliano lascerà Torino per cercare fortuna altrove.

Vista l’età non più giovanissima e un’affidabilità venuta conseguentemente meno nel corso degli anni, la società ha del presidente Ferrero ha infatti deciso di non voler rinnovare il contratto dell’ex Porto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Una storia d’amore, lunga, come detto, otto anni, che ha visto il 32enne sudamericano vincere, con la maglia della Vecchia Signora addosso, ben cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercopppe Italiane. Un palmares, questo, di tutto rispetto per un calciatore al quale è mancata solamente la conquista della Champions League, sfumata a causa della sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid nella finale di Cardiff del 3 giugno 2017.

Con l’addio di Alex Sandro che si concretizzerà la prossima estate, la Juventus avrà quindi necessità di rinfoltire il proprio reparto arretrato con elementi esperti come il brasiliano che possano contribuire al suo ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo. Elementi che, stando a quanto venuto a galla recentemente, il direttore sportivo dei piemontesi, Cristiano Giuntoli, avrebbe già individuato.

Juventus, il dopo Alex Sandro arriva dalla Spagna: possibile la firma già a gennaio

Messo in preventivo, come anticipato, l’addio di Alex Sandro a fine stagione, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli inizia a sondare il terreno per un nuovo elemento da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la prossima stagione.

Un elemento che vada a prendere il posto del difensore brasiliano il cui rapporto con la Vecchia Signora terminerà, come detto, il 30 giugno 2024. Una data, questa, campeggiante anche sul contratto di un difensore centrale, all’occorrenza schierabile anche come terzino sinistro, attualmente legato all’Atletico Madrid del Cholo Simeone e da tempo sul taccuino dell’ex ds del Napoli.

Juventus, obiettivo Hermoso: lo spagnolo può arrivare a zero

Legato all’Atletico Madrid da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, Mario Hermoso è il difensore che Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Difensore centrale, schierabile anche come terzino sinistro, il classe ’95 nato a Madrid, sarebbe infatti perfetto per lo scacchiere tattico del tecnico toscano.

Centrale nei piani di Diego Simeone, ma lontano dal trovare un accordo coi Colchoneros circa il rinnovo del contratto, Hermoso potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di firmare con la Juventus già a gennaio. Una firma che, qualora arrivasse, significherebbe ingaggio ufficiale a parametro zero a partire dal prossimo 1 luglio.