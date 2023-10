Sarri, sapevi già tutto: apocalisse dalla Nazionale | Torna con una grave lesione, salta Sassuolo

Il centrocampista si infortuna con la propria Nazionale, Maurizio Sarri era stato profetico con le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri si è dimostrato negli ultimi anni un tecnico senza peli sulla lingua. Oltre al nel gioco a cui ha abituato i tifosi delle squadre che ha guidato, dal Napoli che ha portato a un passo dallo Scudetto al Chelsea con cui ha vinto l’Europa League fino alla Lazio, al secondo posto nella scorsa Serie A, il tecnico toscano ha sempre detto la sua senza alcun timore.

Hanno colpito alcune dichiarazioni in questo inizio di stagione riguardo agli eccessivi impegni ravvicinati dei giocatori di calcio, con conseguente rischio di rovinare la loro salute. Un’affermazione forte di un uomo che conosce bene questo sport e che per arrivare ad alti livelli ha scelto la strada della gavetta partendo dai dilettanti.

Si è parlato di diminuire il numero di squadre che partecipano alla Serie A, passando da 20 a 18, ma l’ipotesi al momento non ha avuto un’effettiva realizzazione.

Per chi non dispone di una rosa ampia e di seconde linee all’altezza, il rischio di spremere fino all’osso i titolari è enorme e Maurizio Sarri ne è consapevole, motivo per cui ha lanciato l’allarme.

Obiang salta la Lazio, infortunio per il mediano del Sassuolo

Nella prossima giornata di campionato, la nona in programma, la Lazio scenderà sul difficile campo di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, che si è dimostrato un avversario tosto anche per le grandi dato che ha battuto sia l’Inter a San Siro che la Juventus al Mapei Stadium.

Non sarà della partita Obiang. Il centrocampista dei neroverdi è rimasto infortunato nell’ultimo impegno in Nazionale riportando una lesione alla giunzione miotendinea del bicipite femorale destro. Il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi deve correre ai ripari, con un probabile cambio di modulo.

La Lazio si prepara alla Champions League, turnover in vista?

Lazio che dovrà puntare sul turnover dato l’impegno in Champions League settimana prossima contro gli olandesi del Feyenoord, un vero e proprio spareggio per accedere agli ottavi, obiettivo alla portata dei biancocelesti dopo aver ottenuto quattro punti in due partite.

Prima il pareggio allo Stadio Olimpico contro l’Atletico Madrid grazie alla rete di testa del portiere Provedel nell’ultima azione della gara e poi la vittoria, sempre nel finale, in Scozia contro il Celtic.