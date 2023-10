Contro Guardiola vinco io! | Allegri provocatorio: ha lanciato una sfida incredibile a Pep

Allegri lancia la sfida a Pep Guardiola: è convinto di avere la meglio sull’allenatore che ha vinto l’ultima Champions League.

Risultatisti contro giochisti. Una sfida eterna nel mondo del calcio. Opinionisti si interrogano di continuo se sia più proficuo il risultato o il bel gioco. Premettendo che l’insieme dei due fattori sarebbe auspicabile, metterlo in pratica non è per niente scontato e spesso la vittoria non coincide con un gioco spumeggiante quanto con una tattica efficace.

Tra gli allenatori che meglio rappresentano il primo filone in Italia abbiamo Massimiliano Allegri, a lungo criticato per non essere riuscito a dare un’impostazione di gioco convincente ed esaltante alla sua Juventus, nemmeno durante la sua prima esperienza sulla panchina bianconera quando disponeva di una rosa di autentiche stelle.

Lui ha sempre risposto con i risultati, conquistando svariati Scudetti e due finali di Champions League, perse contro altrettante squadre spagnole, il Real Madrid e il Barcellona.

Proprio quest’ultima ha espresso il gioco migliore di questi primi vent’anni del nuovo secolo nel corso della parentesi di Pep Guardiola come tecnico e di un Lionel Messi c’è dimostrò di essere una spanna sopra tutti in fatto di classe.

Max Allegri e Pep Guardiola si contendono Scalvini

I due tecnici si contendono Scalvini, promettente difensore centrale in forza all’Atalanta di Gasperini e già debuttante con la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti, titolare nell’ultimo impegno degli azzurri a Wembley contro l’Inghilterra per le qualificazioni ai prossimi Europei previsti in Germania a giugno 2024.

Scalvini è nel mirino sia della Juventus che del Manchester City. I bianconeri hanno messo gli occhi addosso al giocatore da tempo e proveranno a convincere lui e il club a trasferirsi a Torino la prossima estate. Intanto proverà a togliersi qualche soddisfazione con l’Atalanta, magari arrivando in fondo all’Europa League o provando a centrare la qualificazione alla Champions.

Juventus e la tradizione di difensori centrali italiani, Scalvini il prossimo?

La tradizione di difensori centrali italiani della Juventus è quanto mai duratura. Basti pensare a Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini che hanno rappresentato il perno del reparto arretrato azzurro e bianconero nel passato decennio.

Scalvini sarebbe utile anche in chiave Nazionale, così come lo è in questo momento Federico Gatti, approdato alla Juventus dopo una lunga gavetta partita dai dilettanti e passando da Frosinone.