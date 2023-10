Ci rinforziamo ma da una neopromossa | De Laurentiis e la trattativa che ha fatto infuriare i tifosi

Il Napoli strizza l’occhio al mercato e mette nel mirino il giocatore della neopromossa. Mossa azzardata che i tifosi partenopei non vedono di buon occhio.

Quinto in classifica con 14 punti, a meno sette dal primo posto del Milan, il Napoli di Rudi Garcia si prepara ad aprire la nona giornata di campionato in Serie A, andando ad affrontare in trasferta l’Hellas Verona di Marco Baroni. Una sfida, quella dello Stadio Bentegodi, che i partenopei sono chiamati ovviamente a vincere per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League.

Scivolati al di fuori delle prime quattro posizioni a causa della pesante sconfitta interna dell’8 ottobre scorso contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, gli uomini del presidente De Laurentiis sembrano aver messo un po’ da parte quella determinazione che solo pochi mesi fa aveva permesso di festeggiare il terzo scudetto della storia del club.

Se la scorsa stagione, infatti, le sconfitte erano state solo quattro in 38 giornate, le due incassate fin qui, in appena due mesi di campionato, inducono facilmente a pensare come questa sarà una stagione molto più complicata per Osimhen e compagni i quali, ad ogni modo, hanno tutte le carte in regola per risalire la china e tornare a lottare per lo scudetto.

Una lotta per lo scudetto alla quale, a partire da gennaio, potrebbe unirsi un nuovo giocatore che, stando a quanto emerso in queste ore, sarebbe finito nel mirino del numero uno azzurro che, in vista della sessione invernale di trattative, è pronto a metter mano al portafogli per regalare a Garcia un elemento di indubbio valore.

Dalla neopromossa al Napoli: De Laurentiis e il colpo che non ti aspetti

Come detto, Aurelio De Laurentiis è pronto a sedersi a tavolino per provare a portare a Napoli un difensore che tanto bene ha fatto con la sua squadra nelle prime otto giornate della stagione. Un difensore, un terzino destro per l’esattezza che, messosi in luce in Serie B lo scorso anno, ha già guadagnato l’attenzione di molti club italiani ed europei.

Titolare fisso nelle scelte del suo allenatore, nonché nella nazionale del suo paese, il classe 2001 di cui stiamo parlando è, insieme ad altri suoi compagni, uno dei pezzi da 90 della formazione alla sua terza apparizione in Serie A. Una formazione, attualmente ottava in classifica, che, partita con l’obiettivo di salvarsi, sembra invece avere tutte le possibilità di ambire a qualcosa di ben più importante.

Napoli, tutto su Oyono: il Frosinone pronto a trattare il suo gioiello

Arrivato al Frosinone nel gennaio 2022, Anthony Oyono è, come detto, uno dei pezzi da 90 della formazione di Eusebio Di Francesco che sta stupendo in Serie A. Prelevato dai francesi del Boulogne, il terzino destro gabonese ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi gialloazzurri che, anche grazie al suo importante apporto, hanno potuto festeggiare, lo scorso maggio, la terza promozione in Serie A del club ciociaro.

Valutato, ora come ora, appena 2 milioni di euro dalla società del presidente Maurizio Stirpe, alla quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, il 22enne nato a Lilla è pronto a trasferirsi a Napoli già a gennaio per fare da vice a Giovanni Di Lorenzo al quale, visti i tanti impegni ai quali sono chiamati gli azzurri, farebbe bene tirare il fiato di tanto in tanto.