Ufficiale: ceduto Ronaldo | Clamoroso ribaltone, è già pronta la nuova maglia numero 7

La trattativa va in porto. I fan di Cristiano Ronaldo ancora non ci credono: la maglia numero sette ha ora un nuovo proprietario.

Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record. Sbarcato in Arabia Saudita, all’Al Nassr, lo scorso gennaio, CR7 continua a macinare gol anche nella Saudi Pro League. Autore di 14 gol in 19 presenze complessive nei primi sei mesi del 2023, l’asso portoghese ha iniziato la stagione 2023-2024 esattamente come aveva concluso quella 2022-2023.

Attuale capocannoniere del torneo con dieci gol, realizzati nelle prime nove partite di campionato, il classe ’85 si prepara a tornare in campo, sabato alle 17.00, in occasione della sfida che vedrà contrapposto il suo Al Nassr al non temibilissimo, Damac.

Una sfida, quella interna contro la formazione giallorossa, che il club di Riad è chiamato ovviamente a vincere per non rischiare di perdere terreno dalle prime due della classe, l’Al Hilal e l’Al-Taawon, distanti, ora come ora, rispettivamente quattro e tre punti.

Una sconfitta o un pareggio contro gli uomini del tecnico Contra non è infatti contemplata: Cristiano Ronaldo è consapevole dell’importanza dei tre punti in palio e farà di tutto per condurre i suoi alla vittoria. Dopo aver brillato con la maglia del Portogallo, con la quale ha segnato quattro reti nelle ultime due uscite contro Slovacchia e Bosnia, il 38enne di Funchal è pronto a tornare al gol anche nella Saudi Pro League.

CR7, tra record e famiglia: Cristiano Jr sulle orme di papà

Elencare tutti i record tuttora detenuti da Cristiano Ronaldo significherebbe dilungarsi per un tempo infinito. Campione senza tempo, capace di fare le fortune di tutte le squadre per le quali ha giocato, il numero sette per eccellenza detiene, tra i vari raggiunti in carriera, i record di miglior marcatore della storia con la maglia di una nazionale (127 gol con il suo Portogallo) e quello di miglior cannoniere della storia della Champions League (140 reti messe a referto con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus).

Due, dei tanti record raggiunti dal campione lusitano nel corso degli anni, ai quali un giorno spera di arrivare Cristiano Jr che, appena tredicenne e con una carriera, a livello giovanile, passata con addosso quasi tutte le maglie indossate da papà Cristiano, si prepara a firmare con l’Under 15 dell’Al Nassr che, stando a quanto emerso in queste ore, è pronto a concedergli nientemeno che la maglia numero sette.

Cristiano Ronaldo, l’obiettivo è giocare con Cristiano Jr prima del ritiro

Cristiano Jr, come detto, si prepara ad entrare nella rosa dell’Under 15 dell’Al Nassr. Una squadra, quella gialloblu, che accoglierà il primogenito di Cristiano Ronaldo come già fatto in precedenza dalle formazioni giovanili di Real Madrid, Juventus e Manchester United.

Una carriera ancora in rampa di lancio, quella del tredicenne, alla quale CR7 guarda con grande meticolosità e attenzione. L’obiettivo non troppo nascosto dell’attuale capitano dell’Al Nassr è infatti quello di giocare un giorno una partita ufficiale col figlio. Una partita, tra tre anni quando Cristiano Jr avrà l’età necessaria per esordire in prima squadra, in seguito alla quale Cristiano Ronaldo ha fatto comprendere di voler appendere gli scarpini al chiodo.