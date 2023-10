Si è fatto malissimo | Ma Inzaghi gode: hanno mandato una maledizione a Torino

Una vera e propria maledizione sembra essere quella che sta investendo la città di Torino. Intanto il tecnico dell’Inter non può che sorridere.

Dopo la sosta per le Nazionali, il caso panchina che ha scosso e fatto parlare soprattutto del Napoli e della posizione di Rudi Garcia, ma soprattutto il giallo calcioscommesse, torna finalmente il calcio giocato e torna finalmente la Serie A.

Riparte, dunque, la corsa allo Scudetto che sembra essere sempre più un’affare milanese tra Milan e Inter per la conquista della seconda stella. Il posticipo di domenica sera al Meazza tra i rossoneri e la Juventus, però, ci dirà molto di più sulle reali possibilità dei bianconeri di inserirsi nella lotta al vertice e magari mettersi in mezzo tra le due rivali cittadine.

L’Inter, dopo il pareggio beffa casalingo contro il Bologna e la perdita del primo posto in classifica, vuole dal canto suo ripartire subito e lo vuole fare dalla trasferta contro il Torino. I nerazzurri, fin qui, hanno subito gol e perso punti solo a San Siro, mentre fuori dalle mura amiche hanno soltanto vinto e, per giunta, senza concedere nemmeno un gol alle avversarie.

Simone Inzaghi, quindi, vorrà continuare questa tradizione e allungare un ruolino di marcia che lo ha visto fin qui fare percorso netto nelle trasferte di Cagliari, Empoli e Salernitana. Appare ben più impegnativa delle precedenti, però, questa partita dell’Olimpico contro il Torino che, dal canto suo, arriva da quattro partite consecutive senza vittorie, un punto e zero gol segnati nelle ultime tre.

Inter e Torino, ecco come arrivano al match

Ivan Juric spera di poter cambiare questo bruttissimo andamento e di dare una svolta alla stagione del sul Toro. Un risultato positivo contro quella che, a detta di quasi tutti, viene considerata la squadra più forte della Serie A, avrebbe senz’altro un significato diverso e molto dolce.

Ma, se l’Inter nella sfida di sabato alle 18 dovrà rinunciare soltanto agli infortunati Arnautovic e Cuadrado, ha ben altri problemi il tecnico croato. Nonostante il ritorno tra i disponibili di Sazonov e Zima, infatti, il Torino continua ad avere gli uomini contati in difesa. Contro i nerazzurri, infatti, mancheranno ancora il Capitano Buongiorno, Djidji e Soppy.

Juric, arrivano altri guai. Out il tuo top player

La notizia peggiore, però, è arrivata nelle ultime ore ed è quella che riguarda Duvan Zapata. Come comunicato dalla società piemontese, infatti, l’attaccante colombiano ha riportato un trauma al retto femorale sinistro. Il giocatore, di conseguenza, sarà out per il match contro l’Inter, ma lo stop dovrebbe essere in tutto di una ventina di giorni.

Una brutta tegola per Juric che perde il suo uomo più importante davanti ed ora dovrà ridisegnare la sua prima linea che deve fare i conti anche con il problema Radojnic, ancora ai ferri corti con l’allenatore croato e destinato alla panchina.