Mercato Milan: il nome che nessuno aveva pensato | Contratto valido dall’1 gennaio per il nuovo Tomori

I rossoneri, oltre che per la punta, tornano sul mercato già a gennaio per rinforzare il reparto arretrato. Il nome sul taccuino è clamoroso.

Il Milan che prima della sosta per le Nazionali ha conquistato il primo posto in solitaria in Serie A ha avuto, soprattutto dal post derby in poi, come punto di forza la sua difesa e la capacità di terminare le partite con la porta inviolata.

Dopo le cinque reti subite nel derby, infatti, i rossoneri hanno subito soltanto un gol, quello di Luvumbo a Cagliari, in sei partite, costruendo così la maggior parte delle proprie vittorie su una ritrovata solidità difensiva e riuscendo a fare quei punti necessari che gli hanno permesso di scavalcare l’Inter e conquistare la vetta solitaria della classifica.

Uno dei segreti di questa ritrovata forza difensiva è senza ombra di dubbio da attribuire alle prestazioni di Fikayo Tomori. Il centrale inglese, che ha saltato il derby per squalifica dopo il doppio giallo che gli era stato inflitto nel match dell’Olimpico contro la Roma, arrivava da un periodo difficile e da tante critiche che continuava a ricevere da tifosi e addetti ai lavori.

Tomori, infatti, arriva a Milano nel gennaio 2021 e mostra subito di essere un difensore affidabile, sicuro, forte fisicamente e veloce, quindi un vero valore aggiunto per la nostra Serie A. La seconda parte di stagione 2020/2021 e quella 2021/2022, che porta poi i rossoneri alla conquista dello Scudetto, vedono un Tomori impeccabile, leader della difesa rossonera e capace di far diventare semplici alternative gente come Alessio Romagnoli e Simon Kjaer.

Tomori: alti e bassi, ma un grande affare

Nella scorsa stagione, invece, complice anche qualche infortunio di troppo, Tomori sembra non essere più lo stesso. Tanti errori, troppe disattenzioni e superficialità e i primi dubbi sul suo reale valore. Questo inizio di stagione, come detto, sta mostrando nuovamente un difensore forte, solido e sicuro, esattamente come quello ammirato nella prima stagione e mezza.

Nel gennaio 2021 Maldini e Massara lo prendono dal Chelsea, tra lo scetticismo generale, in prestito con diritto di riscatto e poi decidono di acquistarlo definitivamente in estate per quasi 30 milioni di euro. Tomori era finito ai margini del progetto tecnico dei Blues, ma a Milano si ritrova e, quello fatto su di lui ormai due anni e mezzo fa dalla società rossonera, può essere considerato davvero un’investimento geniale.

Milan, occasione inglese. Ecco il nuovo Tomori

Come accaduto nel gennaio 2021, il Milan potrebbe decidere di tornare sul mercato a gennaio 2024 per rinforzare il suo pacchetto arretrato che, vista anche la non completa affidabilità di Kjaer, sembra un po’ corto. E potrebbe farlo ancora una volta guardando alla Premier League.

Nel mirino dei rossoneri, infatti, ci sarebbe Lloyd Kelly. Il 25enne difensore del Bournemouth farebbe molto comodo a Stefano Pioli anche e soprattutto per la sua capacità di giocare indifferentemente sia da terzino sinistro che da difensore centrale. Il suo valore di mercato è di 20 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a giugno 2024 lo fa diventare appetibile per molto top club che potrebbero approfittare di questa situazione per prenderlo a zero in estate o a prezzo di saldo già a gennaio. Il Milan ci pensa. Ci proverà seriamente per il nuovo Tomori?.