Allegri, per il tuo preferito sembrava addio certo | Invece un altro colpo di scena: torna subito

Sembrava un addio certo per il centrocampista di Allegri, invece no: riapertosi uno spiraglio, può tornare a giocare a breve.

Piove sul bagnato in casa Juventus, soprattutto dal punto di vista degli indisponibili e dei problemi con la rosa a disposizione da parte di Massimiliano Allegri. Già nella passata stagione il tecnico livornese ha dovuto fare i conti con tanti e lunghi infortuni e, nella stagione in corso, la situazione non sembra essere migliorata.

Nel match di domenica sera contro il Milan, gara che potrebbe dare alla Juventus la consapevolezza di poter quantomeno lottare per lo Scudetto, Allegri infatti dovrà rinunciare a diversi calciatori della rosa. Sembra recuperato Vlahovic che comunque, da circa un anno, continua ad avere noie fisiche e muscolari che gli impediscono di trovare continuità. Mancheranno sicuramente invece gli infortunati Danilo e Chiesa e i lungodegenti De Sciglio e Alex Sandro.

Non ci sono solo gli infortuni però a tormentare il tecnico bianconero che deve fare i conti anche con un centrocampo cortissimo a causa delle disavventure in cui sono incappati, per diverse ragioni, Fagioli e Pogba.

Il primo resterà fuori per tutto il resto della stagione a causa dell’affair scommesse, mentre il francese è stato sospeso in maniera cautelativa dopo essere stato trovato positivo al testosterone durante il test antidoping a cui si è sottoposto al termine di Udinese-Juventus.

Squalifiche pesanti, i problemi della Juve

Il francese sta aspettando la decisione sull’entità della sua squalifica, ma quasi sicuramente la sua seconda avventura alla Juventus può dirsi conclusa, con il club che chiederà, e molto probabilmente otterrà, la rescissione del contratto. I tanti soldi che la Juventus risparmierà sull’ingaggio di Pogba saranno reinvestiti sul mercato di gennaio.

Cristiano Giuntoli sarà chiamato all’acquisto di uno o due centrocampisti che possano rimpolpare un reparto che al momento è composto soltanto da Miretti, Locatelli, Rabiot e McKennie che, dopo essere stato impiegato da esterno a tutta fascia fin qui, sarà costretto a tornare a fare la mezzala.

La Juve ci pensa, ecco l’idea per giugno

Anche per questo motivo, quindi, ci potrebbe essere l’esigenza di acquistare un altro esterno, magari cogliendo un’occasione che potrebbe presentarsi sul mercato. Un nome sulla lista è quello di Ivan Perisic, esterno sinistro ex Inter, che era stato vicino alla Juventus nel 2022 dopo che aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con i nerazzurri.

Ad assicurarsi il croato poi fu il Tottenham che assecondò la volontà dell’allora tecnico Antonio Conte. Proprio grazie al tecnico leccese, Perisic nell’Inter era riuscito a trasformarsi da esterno offensivo ad esterno a tutta fascia, ruolo che gli farebbe ricoprire anche Max Allegri. Il calciatore, però, si è da poco infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio e, quasi sicuramente, sarà costretto a saltare tutto il resto della stagione. Perisic potrebbe decidere di curarsi in Italia ed intanto trovare un accordo con la Juventus per la prossima stagione.