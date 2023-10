Inzaghi, fortuna nella sfortuna | “Un mese di stop”: il top player nerazzurro salta la sfida decisiva

Il centrocampista non prenderà parte all’importantissima sfida. L’infortunio occorsogli nei giorni scorsi lo terrà fuori per almeno tre settimane.

È di nuovo tempo di pensare al campionato per le squadre di Serie A. Messe in archivio le gare dell’Italia di Luciano Spalletti contro Malta ed Inghilterra, le squadre del massimo campionato italiano di calcio si preparano infatti a tornare in campo per la nona giornata della stagione 2023-2024.

Una nona giornata che inizierà sabato alle 15.00 con l’anticipo tra Verona e Napoli e terminerà lunedì prossimo con il posticipo delle 20.45 tra Fiorentina ed Empoli. Nel mezzo, ovviamente, anche il big match di San Siro che vedrà affrontarsi Milan e Juventus (domenica, ore 20.45) e la sfida dell’Olimpico Grande Torino di Torino (sabato alle 18.00) tra i granata di Ivan Juric e l’Inter di Simone Inzaghi.

Un’Inter che, attualmente in seconda posizione con 19 punti, a meno due dai cugini milanisti, proverà a sbancare il fortino torinista così da riassaporare il piacevole gusto della vittoria, sfuggita due settimane fa a causa del pareggio interno contro il Bologna dell’ex Thiago Motta.

Un pareggio, quello contro i felsinei, subìto in rimonta dopo un vantaggio di due reti, che non è chiaramente piaciuto a Simone Inzaghi il quale, dopo aver conquistato quattro punti nelle ultime tre partite di campionato disputate, spera di invertire la rotta già sabato pomeriggio in casa del Torino.

Inter, a parte Arnautovic, tutti a disposizione: Inzaghi sorride

Pronta, come detto, a tornare in campo sabato pomeriggio nella difficile trasferta sul campo del Torino di Ivan Juric, l’Inter di Simone Inzaghi mette nel mirino anche le sfide dei prossimi weekend contro Roma (domenica 29 ottobre) e Atalanta (sabato 4 novembre).

Sfide, quelle contro giallorossi e orobici, alle quali il tecnico piacentino dei nerazzurri potrebbe arrivare, almeno si spera, con la rosa quasi al completo. Eccezion fatta per Marko Arnautovic, che ne avrà almeno fino alla fine di novembre, l’ex tecnico della Lazio punta infatti ad avere a disposizione tutti i suoi giocatori più importanti i quali, salvo infortuni o squalifiche, dovrebbero prendere parte tanto alla sfida coi capitolini quanto a quella con la Dea.

Inter, che fortuna: l’Atalanta perde il suo campione

Se da un lato c’è un’Inter che, salvo defezioni dell’ultimo minuto, dovrebbe arrivare al completo alle sfide contro Roma e Atalanta, dall’altro c’è proprio una Dea che, al contrario del Biscione, deve fare i conti con l’assenza pesantissima di uno dei suoi elementi più importanti il quale, molto probabilmente, non prenderà parte alla sfida in programma al Gewiss Stadium sabato 4 novembre alle 18.00.

Un elemento di grande valore, rispondente al nome di Teun Koopmeiners che, tornato a Bergamo dopo un problema muscolare rimediato in nazionale (lesione di primo grado al bicipite femorale), costringerà Gasperini a ridisegnare la sua Atalanta non solo per il match contro l’Inter, ma anche per quelli contro Genoa ed Empoli.