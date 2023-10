Fagioli-Corona, clamoroso cavillo nascosto nella squalifica | Può tornare già contro il Monza

Buone notizie per Fagioli, può tornare a giocare prima del previsto. Ecco cosa è stato stabilito dal giudice sportivo: Corona spiazzato.

Fulmine a ciel sereno per Fagioli. Il centrocampista della Juventus è stato indagato per avere scommesse diverse partite di calcio. Tutto è partito da Fabrizio Corona che ha diffuso la notizia, lasciando di stucco tutto l’ambiente bianconere e in generale gli amanti del pallone. Un talento puro, da sfruttare anche in prospettiva Nazionale, è costretto a fermarsi a causa del suo comportamento.

Il caos è scoppiato alla vigilia del match dell’Italia contro il modesto Malta, liquidato facilmente sul campo di Bari, nonostante gli animi tesi dello spogliatoio per quanto era successo, con l’accusa rivolta anche a Zaniolo e a Tonali.

Il primo al momento ha smentito di avere partecipato a scommesse sportive mentre il secondo ha ammesso la colpa e anche per lui è previsto uno sconto della pena data la volontà di patteggiare e favorire le indagini.

Fagioli soffre da tempo di ludopatia e avrebbe coinvolto il centrocampista ex Milan ai tempi dell’Under 21 inserendolo nel pericolo campo delle scommesse che a quanto pare non avrebbero fruttato, anzi avrebbero indebitato il giovane della Juventus per la sonora cifra di tre milioni, con tanto di minacce di ripercussioni.

Fagioli torna in campo prima della fine della stagione, tutti sorpresi

La decisione del giudice sportivo è stata quella di sette mesi di squalifica e questo consentirebbe a Fagioli di rientrare in stagione in corso, in occasione della penultima giornata di campionato contro il Bologna, prevista per il weekend del 18 e 19 maggio o al massimo per l’ultima partita di Serie A in casa contro il Monza.

Il mediano potrebbe quindi contribuire alla possibile vittoria dello Scudetto da parte della Juventus. L’unica certezza sembra l’esclusione dalla rosa di giocatori che parteciperanno al prossimo Europeo in Germania a giugno 2024, sempre che gli azzurri riescano a strappare il pass data l’incertezza nel girone di qualificazione e il brutto ko a Wembley contro l’Inghilterra.

La Juventus in cerca di un sostituto, chi è sulla lista di Giuntoli

La Juventus intanto sta correndo ai ripari, data la simultanea squalifica inflitta a Paul Pogba. Due assenze pesanti a centrocampo che costringono la dirigenza a intervenire sul mercato a gennaio per trovare sostituti.

Il nome principale sul taccuino di Cristiano Giuntoli è il fantasista dell’Udinese Samardzic che potrebbe approdare a Torino dopo essere stato a un passo dall’Inter quest’estate.