Dybala, la Juve ti dimentica così | Rimossa la “stella” e prenotato il suo erede

Paulo Dybala è un lontano ricordo. La Juventus ha già rimosso la sua stella: l’erede dell’argentino è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle.

Paulo Dybala con addosso la maglia a strisce bianconere della Juventus è ormai un lontano ricordo. Un amore, quello tra il calciatore argentino e la Vecchia Signora, finito in maniera assai turbolenta lo scorso anno a causa di un rinnovo di contratto costantemente proposto dalla società ma sempre rifiutato dal calciatore.

Era infatti il 21 marzo 2022 quando il club allora guidato da Andrea Agnelli comunicò la sua rinuncia a formalizzare ulteriori offerte all’ex Palermo il quale, dal luglio successivo, sarebbe stato quindi libero di trovarsi una nuova sistemazione.

Una separazione, per certi versi dolorosa, le cui dinamiche hanno portato subito allo spegnimento della stella di Paulo Dybala agli occhi dei tifosi juventini i quali, a distanza di un anno e mezzo, hanno pressoché accantonato i suoi 115 gol in in 293 partite ufficiali con la maglia delle zebre addosso.

Centoquindici gol in 293 gare ufficiali, che collocano il classe ’93 all’undicesimo posto nella classifica all time dei marcatori della Juventus, che potrebbero non bastargli per meritare quella tanto desiderata stella all’interno dell’Allianz Stadium, riservata ai giocatori più illustri della storia juventina. Quella “storia di un grande amore“, nella quale, dopo il “tradimento” dello scorso anno, sembra non esserci posto per Paulo Dybala.

Juventus, Dybala chi? Un altro argentino brilla in Serie A

Lasciata la Juve nell’estate del 2022, Paulo Dybala ha poi trovato collocazione alla Roma di José Mourinho dopo un lungo e tira e molla con l’Inter di Simone Inzaghi. Un addio, quello dell’argentino ai colori bianconeri, il quale, a distanza di poco più di un anno, è ormai un lontano ricordo nella mente dei tifosi della Juventus i quali, da qualche settimana a questa parte, hanno iniziato a seguire più attentamente le prestazioni di un altro argentino che, sempre nel Lazio, sta facendo molto bene.

Un argentino, di proprietà bianconera, che agli ordini di Eusebio Di Francesco al Frosinone si sta mettendo sempre più in mostra a suon di giocate e ottime prestazioni. Autore già di due gol e un assist in sei partite disputate, il classe 2003 di cui stiamo parlando potrebbe presto tornare alla casa madre per prendersi quello spazio negatogli in precedenza.

Brilla la stella di Soulé, la Juve potrebbe riportalo a Torino a gennaio

Matias Soulé è, senza alcun dubbio, una delle più sorprese più belle di questo primo scorcio di campionato. Titolare fisso nel Frosinone di Eusebio Di Francesco, il giovane argentino ha attirato su di sé l’attenzione di molti addetti ai lavori che stanno iniziando ora a guardare con grande ammirazione al gioiellino della Juventus.

Un gioiellino che, prestato ai ciociari per la stagione in corso, potrebbe tornare a Torino già a gennaio, viste anche le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Un ritorno a Torino, che molti sperano non si concretizzi, che potrebbe, però, da un altro punto di vista, rappresentare il trampolino per il definitivo salto di qualità di un giocatore che, con le dovute distanze e il giusto tempo, potrebbe seguire quella strada tracciata proprio da Paulo Dybala, capace di affermarsi all’ombra della Mole dopo aver fatto più che bene con la maglia di una provinciale addosso.