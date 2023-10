La Serie A non ti vuole più | L’ex Lazio costretto a svincolarsi, è finita malissimo

L’ex giocatore della Lazio lascia la Serie A: è costretto a passare a un’altra squadra a parametro zero, ecco di chi si tratta.

Sono tanti i giocatori che non hanno rinnovato il contratto con la propria squadra lo scorso giugno e hanno trovato una nuova sistemazione a parametro zero. Da Danilo D’Ambrosio e Gagliardini che sono passati al Monza di Raffaele Palladino e del compianto patron Silvio Berlusconi fino a Leonardo Bonucci che ha lasciato la Juventus per accasarsi in Bundesliga all’Union Berlino.

Screzi con il mister Massimiliano Allegri hanno causato la fine del rapporto del difensore centrale con la Vecchia Signora dopo essere stato uno dei perni difensivi degli anni degli scudetti consecutivi.

Ha salutato i bianconeri anche Juan Cuadrado, passato all’Inter per rinforzare le fasce della squadra di Simone Inzaghi e garantire il turnover in vista del duplice impegno tra campionato e Champions League.

La Roma ha fatto incetta di svincolati sul mercato, andando a prelevare maggior parte dei nuovi acquisti a parametro zero, da Leandro Paredes a Llorente, N’Dicka e Aouar, garantendo la giusta esperienza internazionale alla rosa di Josè Mourinho.

Tuia lascia la Serie A, firma con la Cremonese

Un altro giocatore a svincolarsi è stato Tuia che ha da poco firmato con la Cremonese in Serie B. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con cui ha anche esordito in A, il difensore ha militato nel Benevento, conquistando la storica promozione nel massimo campionato italiano.

Si è poi trasferito a Lecce, dove è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra pugliese al ritorno in Serie A e poi a confermare la categoria nella scorsa stagione con una convincente salvezza. Ora per lui una nuova avventura con l’obiettivo della terza promozione con altrettante maglie.

Tuia pronto a giocarsi le sue carte in Serie B

La Lazio ha deciso di non puntare sul giocatore e di mandarlo in prestito. Le sue qualità non hanno convinto né Simone Inzaghi né Maurizio Sarri ad aggregarlo alla rosa dopo i ritiri estivi e per lui è stato necessario trovare nuove sistemazioni per poter scendere in campo.

In contesti di provincia Tuia è riuscito comunque a farsi valere e a dimostrare di essere degno di giocare in Serie A. Adesso approda a Cremona, in un contesto ricco di ambizione e desideroso di tornare tra i grandi del calcio italiano, anche grazie a un mercato importante, con la ciliegina sulla torta dell’arrivo di bomber Coda.