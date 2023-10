Lo stanno favorendo dall’interno | Allegri, l’alleato ti aiuta: salvato un patrimonio inestimabile

Un aiuto inaspettato giunge alla Juventus. Massimiliano Allegri sorride. L’ex juventino è pronto a valorizzare il calciatore bianconero.

Continuano a venire a galla, ora dopo ora, notizie riguardanti l’ormai nota vicenda calcioscommesse che vede protagonisti Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Proprio quest’ultimo, stando a quanto emerso nella giornata di mercoledì, avrebbe deciso di patteggiare trovando un accordo con la procura federale sulla base di una squalifica di 12 mesi complessivi.

Una squalifica, che tradotta vuol dire stagione finita per l’ex centrocampista della Cremonese, che mette ora sportivamente in difficoltà la Juventus di Massimiliano Allegri la quale, perso anche Pogba a causa della positività ai controlli antidoping, dovrà ora trovare una soluzione per aggirare questa particolare, nonché complicata situazione.

Una situazione che, stando così le cose, potrà essere aggirata solamente mediante un intervento sul mercato, magari quello degli svincolati, dal quale pescare almeno un centrocampista schierabile nella zona centrale del campo, che di tanto in tanto dia il cambio a Locatelli, Rabiot e Nicolussi-Caviglia.

Con soli tre centrocampisti puri a disposizione, il tecnico toscano dei bianconeri dovrà infatti inventarsi qualcosa per far sì che la sua squadra riesca comunque a confermarsi in zona Champions League la quale, al di là di squalifiche e defezioni varie, resta l’obiettivo stagionale minimo della società del presidente Ferrero.

Scelte obbligate: il tecnico manda in campo lo juventino

Se la Juventus, in fatto di uomini a disposizione, non se la sta passando certo bene, lo stesso vale in Serie B per la Sampdoria di Andrea Pirlo. Penultimo in classifica con appena quattro punti conquistati nelle prime nove partite di campionato disputate, l’ex tecnico bianconero si prepara a fare i conti con una situazione molto simile, seppur in un’altra zona del campo, a quella che sta vivendo Max Allegri a Torino.

Con gli uomini contati in difesa, l’allenatore blucerchiato, che sulla sponda doriana di Genova non sta godendo di grande apprezzamento visti i risultati, è infatti pronto a mandare in campo, domenica contro il Cosenza, un difensore di proprietà della Juventus che, almeno finora, non ha avuto molte chance di mettersi in mostra.

Facundo Gonzalez, ora tocca a te: il difensore pronto a caricarsi la Samp sulle spalle

Con gli uomini, come detto, pressoché contati, Andrea Pirlo, esattamente come Max Allegri alla Juve, si prepara a fare di necessità virtù per far fronte alle numerose defezioni che hanno colpito la sua Samp. Una Samp, attualmente penultima in classifica con appena quattro punti conquistati in nove giornate, che è pronta ad affidarsi, domenica contro il Cosenza, alla coppia difensiva formata da Ghilardi e Facundo Gonzalez.

Una sfida, quella interna contro la formazione calabrese, che proprio il difensore uruguaiano in prestito dalla Juventus sarà chiamato a sfruttare per entrare stabilmente nelle scelte di Andrea Pirlo il quale, prima della sosta per le nazionali, lo aveva impiegato solo in tre occasioni, di cui solo una volta dall’inizio.