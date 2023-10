Marotta, l’alleato che non ti aspetti: l’assist è di…Lukaku | Clamoroso scenario imprevisto

Romelu Lukaku e l’assist che non ti aspetti. L’ex attaccante dell’Inter in preda alla nostalgia nerazzurra: Marotta ringrazia.

Finito alla Roma dopo un’estate assai turbolenta, caratterizzata dall’addio rumoroso all’Inter dopo la finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola, Romelu Lukaku si prepara a servire, seppur indirettamente, un clamoroso assist alla sua ex squadra.

Stando infatti a quanto emerso in queste ore che precedono il ritorno in campo delle squadre di Serie A dopo la pausa per le nazionali, pare che la società di Steven Zhang starebbe monitorando molto da vicino un giocatore in forza al Manchester United che farebbe molto comodo a Simone Inzaghi.

Un giocatore, un terzino destro per la precisione, che, in scadenza di contratto coi Red Devils, potrebbe accordarsi col Biscione già a gennaio per poi sbarcare a Milano, a parametro zero, la prossima estate. Una mossa, quella degli acquisti a parametro zero, alla quale Marotta, da qualche anno a questa parte, ha abituato i tifosi nerazzurri.

Un arrivo a costo zero, quello del calciatore attualmente fedele alla sponda rossa di Manchester, che, qualora si concretizzasse, rappresenterebbe più di una semplice alternativa a Juan Cuadrado che, giunto a zero in estate dopo gli anni alla Juventus, non starebbe convincendo la dirigenza meneghina la quale, proprio per questo, avrebbe iniziato a guardarsi intorno.

Inter, quanti affari col Manchester United: i Red Devils dicono sì all’ennesima trattativa

Trattare col Manchester United sta andando particolarmente di moda in casa Inter. Se l’affare che ha portato Onana in Inghilterra quest’estate è ovviamente il più recente, ce ne sono altri, risalenti ad un passato non troppo lontano, che confermano quanto buoni siano i rapporti tra meneghini e Red Devils.

Rapporti che, specialmente nel corso degli ultimi quattro anni, hanno visto sbarcare all’ombra nerazzurra della Madonnina calciatori come Ashley Young, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez i quali, non rientranti nei piani del club mancuniano, decisero di accettare il trasferimento in Italia per avere più spazio. Un percorso, quello dalla Gran Bretagna al Bel Paese, che potrebbe presto seguire anche Aaron Wan Bissaka che, sebbene centrale nei piani di ten Hag, potrebbe decidere di cambiare aria e accordarsi con l’Inter.

Inter, obiettivo Wan Bissaka: il terzino può arrivare a zero la prossima estate

Legato al Manchester United da un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, Aaron Wan Bissaka è l’obiettivo dichiarato dell’Inter di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Terzino destro dotato di una buona tecnica di base, il classe ’97 nato a Londra è infatti da tempo nel mirino dell’ad nerazzurro, Beppe Marotta.

Centrale, come detto, nei piani del suo allenatore, ma lontano dal rinnovo di contratto coi Red Devils, l’ex Crystal Palace starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di firmare con l’Inter già a gennaio. Una firma che, qualora arrivasse, permetterebbe alla società di Viale della Liberazione di risparmiare almeno 25 milioni di euro i quali, ad oggi, rappresentano il prezzo che la famiglia Glazer ha appiccicato al cartellino del giocatore.