Piero Ausilio, scovato e bloccato il nuovo Samuel | Il contratto sarà in vigore dall’1 gennaio 2024

L’Inter è sempre attenta ai parametri zero e vuole continuare su questa filosofia che ha portato fortuna, e ottimi calciatori, in questi anni.

La competitività dell’Inter e i grandi risultati raggiunti in questi anni in Italia e in Europa, soprattutto dal post Covid in poi, sono stati soprattutto frutto del grande lavoro e dalle conoscenze calcistiche dei suoi due dirigenti che si occupano di calciomercato: l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio.

I due, dopo la chiusura dei rubinetti a causa dei problemi economici di Zhang e della proprietà, hanno dovuto fare di necessità, virtù e dare sfogo a tutta la loro competenza e capacità dirigenziale per consegnare nelle mani di Simone Inzaghi rose sempre competitive e mai troppo deboli rispetto all’anno precedente e soprattutto alle competitor.

Anzi, grazie allo straordinario lavoro della premiata ditta nerazzurra, l’Inter, nonostante le cessioni, anche importanti, avvenute ogni estate, è rimasta sempre, almeno a detta di opinionisti e addetti ai lavori, la più forte e completa squadra d’Italia. Nelle ultime stagioni, nonostante non sia mai arrivato lo Scudetto, sono arrivate comunque due Coppe Italia, due Supercoppe ed una straordinaria finale di Champions League.

Anche in questa stagione l’Inter sembra essere super competitiva e capace di poter lottare per ogni traguardo. Ancora una volta in estate Marotta e Ausilio hanno fatto un lavoro super e hanno rivoluzionato una squadra che ha cambiato tantissimo.

Inter, i grandi affari a zero degli ultimi anni

Il leitmotiv di queste ultime sessioni in casa Inter è rappresentato, oltre che dalle cessioni e dal risparmio, soprattutto dai parametri zero. Sono tanti gli acquisti di calciatori in scadenza di contratto che poi sono diventati fondamentali per la rosa nerazzurra.

Si parte da Onana, poi venduto addirittura a circa 60 milioni di euro l’estate successiva, per passare da Acerbi; fino ad arrivare a Calhanoglu e Mkhitaryan, due calciatori fondamentali nei dettami tattici di Mister Inzaghi. Ovviamente non si possono dimenticare nemmeno gli arrivi a zero di Edin Dzeko, ora passato al Fenerbahce e l’ultimo di Marcus Thuram.

Inter, anche lui a zero. Altro colpo di Ausilio

La dirigenza nerazzurra, però, non si accontenta di quanto fatto finora e sa che, tra fair play finanziario e situazione debitoria di Zhang, dovrà ancora per un po’ cercare di fare le nozze con i fichi secchi. Ecco che il ds Ausilio è sempre vigile su possibili colpi a zero e adesso pare averne individuato un altro.

Si tratta di Bruno Mendez, difensore uruguaiano in forza in Brasile al Corinthians. Il centrale sudamericano, che ha da poco compiuto 24 anni, ha già 5 presenze con la Nazionale del suo Paese e il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Un’occasione che farebbe il caso dell’Inter, quindi, a cui probabilmente servirà un altro difensore in vista di gennaio vista la probabile partenza di Bisseck in prestito.