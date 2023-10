De Laurentiis, dopo Osimhen un’altra mazzata | Si è messa in mezzo ancora la Juve

Non è un periodo facile in casa azzurra. Oltre ai problemi con l’allenatore ed il nigeriano, ora si mette di mezzo anche la Juventus.

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la brutta casalinga contro la Fiorentina, infatti, è tornato il buio e i Campioni d’Italia sono di nuovo sotto l’occhio del ciclone. Le vittorie contro Udinese e Lecce, oltre alla bella prestazione in Champions contro il Real Madrid, avevano un po’ spento le polemiche relative al video TikTok su Osimhen, al suo contratto, ai suoi mal di pancia e al momento poco positivo che stava attraversando anche Kvarastkhelia.

Poi è arrivata la sconfitta contro i viola, la reazione di Politano, i dubbi sulla personalità e la capacità di Rudi Garcia di gestire il gruppo e far restare competitivo questo Napoli, l’esonero sfiorato, i sondaggi su Antonio Conte e il dietrofront, almeno per ora, con il tecnico francese che resta sulla panchina partenopea.

Dal ritiro della Nazionale nigeriana, però, è arrivata un’altra cattivissima notizia: la lesione rimediata da Osimhen ed il suo stop che dovrebbe essere di circa un mese. Il bomber napoletano dovrebbe saltare le prossime sei sfide, tra campionato e Champions, tra cui quella importantissima contro il Milan al Maradona.

Non c’è pace insomma in casa Napoli. L’ambiente, come se non bastasse, dovrà anche guardarsi da un altro sgarbo che si profila all’orizzonte e che porta la firma di un vecchio nemico degli azzurri: la Juventus. I bianconeri sono la squadra più odiata dalle altre tifoserie d’Italia e i motivi che hanno portato a questo astio anche da parte dei napoletani possono essere ricercati in diverse situazioni relative al passato.

Napoli e Juve, l’origine dell’astio

In estate c’è stato il passaggio di Cristiano Giuntoli nella dirigenza bianconera dopo che il ds era stato tra gli artefici del grande scudetto vinto dal Napoli soltanto qualche mese prima. Ma questa può essere considerata solo la punta di un iceberg che si è creato molti anni fa.

Dalle lotte per Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe Italiane dello scorso decennio, culminate nel campionato 2017/2018 ed il famoso Tricolore perso, secondo Maurizio Sarri, in albergo a Firenze, allo scippo vero e proprio di Gonzalo Higuain, fino al passaggio dello stesso Sarri dal Napoli alla Juventus, anche se inframmezzato dall’anno al Chelsea.

Napoli, altro sgarbo dalla Juve. Ecco di cosa si tratta

Insomma, sono diversi i motivi di astio tra le due tifoserie e le due squadre. A questi, però, nei prossimi mesi potrebbe aggiungersene un altro. La Juventus, che in mezzo al campo dovrà rinunciare agli squalificati Fagioli e Pogba per tutto il resto della stagione, presumibilmente tornerà sul mercato a gennaio per acquistare un calciatore in quel ruolo. Si fa il nome del danese Hojberg del Tottenham, ma il vero obiettivo sembra essere un altro.

A Giuntoli, infatti, piace molto l’ex Napoli Fabian Ruiz che il nuovo ds bianconero, tra le altre cose, conosce molto bene. Lo spagnolo non sta vivendo un momento felicissimo al Paris Saint Germain e non è certo uno dei preferiti di Luis Enrique. Tutti motivi questi per cui il calciatore potrebbe partire già a gennaio e la Juventus, con la formula giusta, potrebbe portarlo a Torino per rinforzare e migliorare un reparto deficitario, sia sotto l’aspetto numerico che sotto quello prettamente tecnico.