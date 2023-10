Chukwueze, sei stato congedato | Tempo scaduto: l’algoritmo ha elaborato l’affare del secolo

Samuel Chukwueze non convince. Il Milan lo mette alla porta e accoglie un altro esterno: il nigeriano prepara le valigie.

Primo in classifica con 21 punti, a più due sull’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ricevere, tra le mura amiche di San Siro, la Juventus di Massimiliano Allegri, in occasione della sfida valevole per la nona giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma domenica alle 20.45, alla quale i rossoneri arrivano coi favori del pronostico dettati non solo dal primo posto in graduatoria, ma anche, e forse soprattutto, da una qualità della rosa nettamente superiore, ora come ora, a quella bianconera.

Una rosa, rinforzata notevolmente in estate da una campagna acquisti tanto faraonica quanto certamente mirata, nella quale, dopo le prime nove partite della stagione alle quali ha preso parte (sette di campionato e due di Champions League), non sembra essersi integrato del tutto, Samuel Chukwueze.

Arrivato dal Villarreal per poco più di 20 milioni di euro lo scorso luglio, il giovane nigeriano non ha infatti fin qui offerto prestazioni all’altezza di quelle che erano le aspettative. Impiegato dall’inizio solo tre volte e sempre sostituito da Stefano Pioli, il classe ’99 sarà chiamato, a partire già da domenica, a invertire decisamente la rotta per non rischiare di finire ai margini della squadra nelle prossime settimane.

Chukwueze non convince, il Milan torna sul mercato: si guarda in Spagna

Prelevato, come detto, dal Villarreal per poco più di 20 milioni di euro lo scorso luglio, Samuel Chukwueze potrebbe presto essere sostituito da un altro attaccante, attualmente militante in Liga, al quale gli uomini di mercato rossoneri hanno iniziato ad interessarsi proprio a causa delle sue non buone prestazioni in questo primo scorcio di stagione.

Un attaccante classe 2002, già nel giro della nazionale maggiore spagnola e col contratto in scadenza il prossimo giugno, che potrebbe sbarcare a Milano a parametro zero la prossima estate. Dotato di grande tecnica alla quale abbina un’ottima velocità e una straordinaria resistenza, il centravanti in questione, di proprietà dell’Athletic Bilbao, potrebbe infatti far più che comodo alla rosa di Stefano Pioli la quale, col suo arrivo, si arricchirebbe di un elemento di indubbio talento.

Nico Williams, servono 40 milioni: l’Athletic Bilbao punta al rinnovo

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Nico Williams è sicuramente uno dei pezzi da 90 dell’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde. Cresciuto nel club basco, col quale ha esordito in Liga due anni fa, il classe 2002 è indubbiamente l’oggetto del desiderio di molte big europee, pronte a tutto pur di portarlo via dalla Spagna.

Valutato più di 40 milioni di euro dall’Athletic Bilbao, il Milan spera di convincere il 21enne nato a Pamplona a firmare un accordo per la prossima stagione già a gennaio. Un accordo che, qualora Nico Williams decidesse di non rinnovare il contratto che lo lega attualmente alla società basca, permetterebbe al club di Via Aldo Rossi di risparmiare i poc’anzi menzionati 40 milioni di euro poiché il trasferimento in Serie A del giovane spagnolo si realizzerebbe a parametro zero.