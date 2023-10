Giuntoli-Marotta: qualcuno ha il dente avvelenato | Ha virato sull’obiettivo dell’altro

Giuntoli-Marotta, scontro in vista: nuova sfida di mercato tra Juventus ed Inter. Pronto lo scippo alla storica rivale.

La sfida di stasera tra l’Inghilterra di Gareth Southgate e l’Italia di Luciano Spalletti chiuderà il quadro delle sfide di qualificazione ad Euro 2024 per quanto riguarda il mese di ottobre. Gare di qualificazione al prossimo Europeo intorno alle quali, al di là della vicenda calcioscommesse venuta a galla recentemente, ruotano anche notizie di calciomercato che, ora come ora, vedono protagoniste Juventus ed Inter.

Due squadre, quella bianconera e quella nerazzurra, separate in classifica da appena due punti, le quali sarebbero pronte a darsi battaglia sul tavolo delle trattative per un giocatore che interesserebbe tanto a Massimiliano Allegri quanto a Simone Inzaghi.

Un calciatore, un centrocampista per la precisione, che, soprattutto ai piemontesi farebbe più che comodo vista la penuria venutasi a creare nella zona centrale del campo a causa delle defezioni di Paul Pogba, out per la positività ai controlli antidoping, e Nicolò Fagioli, vicino alla squalifica, seppur non lunghissima, per calcioscommesse.

Lo scontro per il calciatore non è ancora cominciato, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già fatto capire di non voler rendere le cose facili al direttore sportivo della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli che, spinto dalla necessità di rinfoltire il centrocampo di Allegri, è pronto a tutto pur di convincere l’attuale società proprietaria del cartellino del giocatore a cederlo alla Juventus.

Inter attenta, la Juve ti scippa un altro Bremer

Rinforzare il centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri è l’obiettivo dichiarato del direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli. Con gli uomini pressoché contati nella zona centrale del campo, la Juventus ha infatti estrema necessità di aggiungere elementi di valore all’interno della sua rosa. Elementi, come quel giovane centrocampista attualmente militante in Serie A, per il quale la Vecchia Signora starebbe sondando il terreno da più di qualche settimana.

Vicinissimo all’Inter in estate, il calciatore in questione sarebbe infatti finito nel mirino della società del presidente Ferrero che, dopo aver soffiato proprio al Biscione, Gleison Bremer l’anno scorso, si starebbe preparando a un altro straordinario scippo che, qualora si concretizzasse, avrebbe davvero del clamoroso.

Juventus, occhi su Samardzic: l’Udinese apre alla trattativa

Ad un passo dal legarsi all’Inter la scorsa estate, Lazar Samardzic è, senza alcun dubbio, il fiore all’occhiello dell’Udinese di Andrea Sottil. Schierabile tanto come trequartista quanto come regista, il talento serbo sarebbe il profilo ideale per un centrocampo povero di fantasia come quello della Juventus.

Classe 2002 nato a Berlino, l’attuale numero 24 dei friulani è valutato dalla società della famiglia Pozzo, alla quale è legato da un contratto fino al 30 giugno 2026, poco più di 20 milioni di euro. Una cifra, questa, sicuramente importante, che la Vecchia Signora pare però più che disposta a spendere per provare quantomeno ad aggirare i propri problemi a centrocampo.