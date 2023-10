Non vengo da voi a rovinarmi la carriera | Giuntoli, altro fallimento: è sfumato l’obiettivo principale

Il giocatore snobba la Juventus: sarebbe un fallimento approdare in bianconero. Giuntoli incassa l’ennesimo no e riparte da zero.

Non tira certo una bell’aria in casa Juventus. Nonostante in campionato la squadra navighi a vele spiegate in zona Champions League, grazie all’attuale terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Milan, le ormai note vicende legate a Paul Pogba e Nicolò Fagioli hanno gettato nell’ombra la squadra del presidente Ferrero.

Una squadra che, persi per chissà quanto due elementi sui quali Allegri puntava fortemente, sarà ora costretta a fare di necessità virtù fino a gennaio (a meno che la società non decida di andare a pescare qualche svincolato) prima di poter sistemare il suo centrocampo.

Un centrocampo che, con i soli Rabiot e Locatelli a disposizione, ai quali si aggiunge il mai considerato Nicolussi-Caviglia, dovrà prepararsi a un tour de force non indifferente almeno fino alla prossima pausa per le nazionali in programma a novembre.

Una pausa per le nazionali, quella del mese prossimo, che la Vecchia Signora utilizzerà, come già fatto per questa di ottobre, per sondare il terreno alla ricerca di elementi di valore che siano disposti a sposare, senza riserve, i progetti di un club glorioso e ricco di storia come la Juventus.

Juventus, dopo Xavi Simons un altro centrocampista dice no

Di centrocampisti finiti nel mirino del direttore Cristiano Giuntoli ce ne sono a bizzeffe. Centrocampisti, alcuni dei quali di ottimo livello, tutti però non disponibili al trasferimento alla Juventus. Dopo aver ricevuto il no di Xavi Simons, che in estate ha preferito trasferirsi in un club senza storia come il Lipsia, la Vecchia Signora ha infatti dovuto incassare, proprio in questi giorni, il rifiuto di un altro giocatore, anche lui militante in Bundesliga.

Un giocatore, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach, che, stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco Rheinische Post, sarebbe ormai a un passo dal rinnovare, fino al 30 giugno 2026, il suo contratto col club tedesco.

Koné preferisce restare in Germania: la Juventus incassa l’ennesimo rifiuto

Se André Gomes dell’Everton, come detto qualche ora fa, potrebbe sbarcare a Torino già nei prossimi mesi, c’è un altro centrocampista che, visionato a lungo dal direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, avrebbe invece detto no senza esitazioni al club del presidente Ferrero.

Un centrocampista, Emmanuel Kouadio Koné che, legato ai tedeschi del Borussia Monchengladbach dal gennaio 2021, avrebbe deciso, proprio in queste ore, di rinnovare il suo contratto col club tedesco fino al 30 giugno 2026. Un rinnovo di contratto, quello del classe 2001 con la società teutonica, che costringerà quindi il club piemontese a cercare altrove ripartendo da zero.